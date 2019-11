Yurt geneli fidan dikim seferberliği

Yurt geneli fidan dikim seferberliğiBalıkesir'de fidanlar toprak ile buluştuBALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bugün fidan, yarın nefes" projesi kapsamında Balıkesir genelinde 250 bin fidan toprakla buluştu. Türkiye genelinde saat 11'i 11 geçe başlayan etkinlikte Balya ilçesinin Akbaş Ağaçlandırma Sahası'nda 100 bin fidan dikildi. Balya Akbaş Ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikimine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Orman Bölge Müdürü: Selim Gurbetoğlu: "Balıkesir'de toplam 250 bin fidan"Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gurbetoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün organizasyonunda 11 milyon fidanı, "11 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla daha yeşil bir Türkiye için toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin topraklarında 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilirken bunun 100 bini bulunduğumuz alanda olmak üzere 250 bin adedi Balıkesir ilimizde dikilmiş olacaktır. Devlet ormancılığının en önemli görevlerinden bir tanesi de ormanları iyileştirmek ve varlığını artırmaktır. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin her yöresinde kurumlarımızla ve milletimizle el ele 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak, ormanların iyileştirilmesi ve varlığının artırılması konusunda çok önemli bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "11 milyon fidan toprakla buluşuyor"Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, ağaç dikmenini önemine değinerek, "Bu dönem fidan dikme dönemi. Bu dönem fidanları toprakla buluşturma dönemi. Bir öğrencimizin twitine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu tepki vermesiyle bugün bir kampanya eşliğinde belki dünya rekoru kıracak şekilde Türkiye'nin her yerinde 11 milyon fidan dikiliyor. Balya ilçemizde Akbaş Ağaçlandırma Sahasında ilimizdeki en büyük ağaçlandırma kampanyasını yapıyoruz. Ama Marmara Adası'ndan tutun; Sındırgı'da, Dursunbey'de ilimizin her yerinde bugün gençlerimiz belki hayatında ilk kez fidan dikecekler, yetişkinlerimizde diktikleri ağaçlar gibi bugün tekrar ağaç dikecekler. Sulamak, hayat vermek güzeldir. Ben en çok gençlerimiz adına heyecanlıyım. Onlarla beraber bugün ağaç dikeceğiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Vali Ersin Yazıcı: "Çocuklar bu topraklar sizin"Fidan dikiminden önce son konuşmayı yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Türkiye'nin daha yeşil olması için fidan dikildiğini belirterek, "Güzel bir şey için bir aradayız. Ülkemizin daha yeşil olması için, daha yaşanabilir topraklar, daha yaşanabilir, daha temiz, insan sağlığına daha uygun hava, su ve toprak için, ülkemizi yemyeşil kılıp herkesin gıptayla baktığı bir ülke yapabilmek için böyle anlamlı ve bu büyüklükle ilk kez bir kampanya düzenleniyor. Öncelikle bu kampanyayı yürüten Orman Bakanlığımıza, tabi ki buradaki teşkilatı olan Orman Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine, Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, okullarımıza, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bugün burada 100 bin ağaç dikilecek, toplamda da ilimizde 250 bin ağaç dikilecek. Sevgili çocuklar; buralar sizin, bu topraklar sizin, bu ağaçlar sizin. İnşallah çocuklarınıza, torunlarınıza bu ağaçları, bu ormanları biz diktik diye gururla anlatacaksınız. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye 'yi oluşturmak adına 7'den 70'e hep bir aradayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bu alanda olduğu gibi her alanda da devam ettirsin. Güzel Türkiye'miz için, güçlü Türkiye'miz için, yaşanabilir bir Türkiye için hep birlikte el ele inşallah daha büyük rekorlara, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizde 11 milyon yeni ağaçla her tarafında yeşili, ormanı olan ve insanlara bu güzelliği yaşatmak adına tüm topluma bu güzelliği sunmak adına yapılan bu organizasyona katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Hep birlikte fidan diktilerYapılan konuşmaların ardından saat 11'i 11 geçe fidan dikimine geçildi. Vali Ersin Yazıcı kendisi için hazırlanmış fidanı 100 yaşındaki Yusuf İkiz, Balıkesir Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve il protokolüyle berabere dikti. Ağaçlandırma sahası içinde Balya ve Balıkesir'den gelen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri fidan dikerek geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için çabaladı.Muhabir: HALİL ULUBEYKameraman: HALİL ULUBEYGörüntü DökümüÖğrenciler ve protokol, vatandaşlar fidan dikimiPolis ve jandarmadan dikim detaylarıYakın ve uzak planlarVali ve orman müdürü konuşmaHikaye: Kahramanmaraş'ta 221 bin fidan toprakla buluştuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 221 bin fidan toprakla buluştu.Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesinde düzenlenen etkinlikte kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Hatay'da 98 bin, Gaziantep'te 130 bin, Kilis'te 51 bin 400 olmak üzere bölge müdürlüğü bünyesinde toplamda 500 bin 400 fidan toprakla buluşmuş oldu.Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ağaçlandırma ve fidan dikmenin toplumda bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi. Vali Özkan, "Mesai arkadaşlarımızdan istirhamımız, bütün okullardaki öğrencilerimize anlatılması gereken bir numaralı kaide yeşil ile barışık, çevre dostu ve kültürün oluşturulması bir tarz haline getirilmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, ülkemizin orman varlığı 1999 yılında 20.8 milyon hektar iken, bugün 22.6 milyon hektar olmuştur. Yaklaşık 1.8 milyon hektar orman varlığımız artırılarak ülkemizin yüzde 28.6'sı orman haline gelmiştir" dedi.Muhabir: MEHMET BAYRAK-AHMET SEHER-İSMET BİÇEN-ONUR AKBULUTKameraman: MEHMET BAYRAK-AHMET SEHER-İSMET BİÇEN-ONUR AKBULUTGörüntü DökümüProtokolKatılanlarVali Doğan açıklamaVali Doğan fidan dikimiFidan dikimi kalabalıkFidan diken çocuklar yakın çekim detaylıT.O.B.B. okulu öğrencileri toplu fotoMinik öğrenci Erdoğan'a teşekkürÖğrencilerden fidan sloganıHikaye: Hatay'da 104 bin fidan toprakla buluştuValisi Rahmi Doğan: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle etkinlik yok""Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ağaçları söküyor, tahrip ediyor imasında bulunanlar bu etkinliği iyi idrak etsin"HATAY - Hatay'da, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 104 bin 8 adet fidan, 104 bin vatandaşın katılımıyla toprakla buluştu.Hatay'daki fidan dikim alanlarının merkez noktası olan Antakya ilçesi Serinyol ormanlık alanında gerçekleşen fidan dikimi etkinliği öncesi konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın hiçbir yerinde böyle etkinliklerin yapılmadığını söyledi. Vali Doğan, "Dünyaya baktığımızda dünyanın en büyük sorunlarının başında çevre sorunları gelmektedir. Bugün çevre sorunlarıyla mücadele için milyonlarca dolar para harcayan ülkeler bu sorunlarını çözebilmiş değillerdir. Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olacağız. Ecdadın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu toprakları gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza temiz bir çevre olarak bırakabilmek adına bu çalışmaları yürütmek lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür etkinlikleri göremezsiniz. Aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturan ve bunu bir festival havasında yapan ülkeye de rastgelemezsiniz. Ama en çok eleştiriyi de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti alıyor. Sanki çevreyi bertaraf ediyormuşuz, tahrip ediyormuşuz, ağaçları söküyormuşuz, ağaçları yakıyormuşuz imasında bulunanlar bugün bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi idrak etmeleri lazım" diye konuştu.Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, STK ve oda başkanları, minik öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı."Bu fidanlar bizim geleceğimiz"Rahmi Doğan'ın ilk fidanı dikmesinin ardından etkinliğe katılan minik çocuklar ve vatandaşlar kendilerine ayrılan fidanları toprakla buluşturdu. Yapılan fidan etkinliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Yağmur Bolat, "Ben fidan dikme etkinliğini çok sevdim. Bu fidanlar bizim geleceğimiz için çok önemli. Bu fidanları her sene dikmeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan istiyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz" dedi.İskenderun'da fidanlar toprakla buluştuİskenderun ilçesi Düğünyurdu mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı, resmi kurum amirleri, askeri erkan, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kırıkhan'da 3 bin fidan toprakla buluştuKırıkhan ilçesi Karataş mevkisinde Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karaahmetoğlu, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, ilçe milli eğitim müdürü, kurum amirleri, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fidan dikme etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluştu.Sınır kenti Yayladağı'nda fidan dikimiSuriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesinde 5 bin adet fidan toprakla buluştu. Tutlubahçe mevkisinde gerçekleşen fidan dikimine Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Bozdağ, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler, Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Yayladağı İlçe Tabur Komutanı Murat Durmuşoğlu, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.Muhabir: KORAY USTABAŞIKameraman: KORAY USTABAŞIGörüntü Dökümüfidan dikme seferberliğigenel ve detaylarEdirne Valisi Ekrem Canalp'in açıklamasıHikaye: Edirne'den fidan dikme seferberliğine büyük destekEDİRNE - T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında, Edirne'de de yüzlerce fidan toprakla buluştu.Milli Ağaçlandırma Günü '11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Edirne'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kestanelik Kışlası Mevkiinde gerçekleştirilen programda, genç yaşlı kadın erkek yüzlerce kişi fidanlarını dikerek, kampanyaya destek oldu.Orman Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Edirne'de de söz konusu kampanyaya büyük destek verildi. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere il protokolü, öğrenciler ile birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.Muhabir: DURSUN EKREM ERKameraman: DURSUN EKREM ERGörüntü DökümüTokat'ta bu etkinlik için özel olarak marşın okunduğu anlar.Vatandaşların toplu bir şekilde fidan diktiği anlardan detaylarMüzik Öğretmeni Ozan Çekiç röportajıVatandaş röportajıHikaye: Tokat'ta fidanlar özel marş eşliğinde toprakla buluştuTOKAT - Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine özel olarak bestelenen Tokat'tan bestelenen marş öğrenciler tarafından seslendirildi. Etkinlikte yaklaşık 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında 11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliği Tokat'ta da saat 11.11'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 5 ayrı noktada dikimler yapılan ve yaklaşık 50 bin fidanın toprakla buluştuğu organizasyon, etkinliğe özel olarak bestelenen marş eşliğinde gerçekleşti. Etkinlikler vatandaşların katılımlarıyla Bedestenlioğlu Mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi.Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç tarafından bestelenen ve öğrenciler tarafından oluşturulan koronun seslendirdiği marşa protokol üyeleri de eşlik etti. Marşı yazan ve besteleyen Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç: "Her şeyden önce çocukların ağaca, yeşile önem vermesi gerektiğini vurguladığımız bir beste oldu bu. Bütün Türkiye'nin buna katkı sağlamasını istediğimizi vurguladığımız bir beste oldu. O Yüzden sözlerde de '11 milyon fidanla 81 ilde, saat 11.11'de haydi Türkiye' diye bir konseptle, nakarat kısmı ile girdik. Umarım sevilir, başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Okunan marş sonrasında etkinliğe katılan vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte fidan dikti.Muhabir: ERDİ DEMÜRKameraman: ERDİ DEMÜRGörüntü DökümüEtkinlikten detayYaşlı ve genç herkesin oynamasıFidan dikimiÇocuklar ile röportajMustafa Demir'in konuşmasıVali Kaymak'ın konuşmasıGenel görüntüHikaye: 7'den 70'e herkes güle oynaya fidan diktiSamsun'da 85 binden fazla fidan toprakla buluşturulduSAMSUN - '11 Milyon Fidanı Toprakla Buluşturuyoruz Projesi' kapsamında Samsun'da güle oynaya 7'den 70'e herkes fidan dikim etkinliğine katıldı. Toplamda 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 7 Kasım tarihinde yürürlüğe giren genelge ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi.Bu kapsamda öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Yapılan ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını Dünya'ya duyurmak, dikkatleri Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedefleniyor. Bu kapsamda 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası bünyesinde Samsun' da 27 lokasyonda toplam 55 bin 555 fidan dikilmesi planlandı. Başta Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kamu kurumu ve kuruluşlarla iş birliği içinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Atakum Büyükoyumca 100. Yıl Kurtuluş Ormanı alanında gerçekleştirilen etkinliklerde 7'den 70'e herkes güle oynaya fidan diktiler. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte proje kapsamında toprakla buluşturulan fidan sayısı da 85 binin üzerine çıktı.Vali Kaymak: "Gençler bilinçlenecek ve bizi geleceğe taşıyacak"Çevre konusunda bilinçlenen gençlerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türkiye'de bugün 11 milyondan fazla fidan dikiliyor. Bize de verilen hedef 55 bin 55 adet fidandı. Şu anda 83 binden fazla fidanı toprakla buluşturduk. Bu projede bütün fidanlar sahiplenildi. Rastgele sanal ortamda yapılmadı. Gerçek bir fidan dikme etkinliği oldu. Proje başında hemen fidanların paylaşılması anlamında Türkiye'deki ilk 3 il arasına girdik. Samsun'da 2 bine yakın noktada bu gibi ekinlikler sürecek. Çevre ve ağaçlandırma konusunda büyük bir bilinçlenme var. Bugün buraya gelen çocuklarımız da bu bilinçle büyüyecekler ve bu güzel ülkemizi yarınlara taşıyacaklar" dedi.Başkan Demir: "Her gün ağaç dikme bayramıymış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz"Çevre ve ağaçlandırma konusuna her gün özen göstereceklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye olarak çevresel projelere büyük destek veriyoruz. Samsun, fidanları toprakla buluşturma projesine en fazla katılım sağlayan illerden bir tanesidir. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Biz bu bayramı her gün ağaç dikme bayramıymış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize güç verdiniz. Bize gelecekle ilgili umut verdiniz. Yönetici, idareci, öğrenci, aileler, engelliler ve yabancı öğrencilere varana kadar hep birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu projenin geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu."Diktiğimiz fidanlar ile geleceğe nefes olduk"Hayatlarında ilk kez fidan diken öğrenciler ise, "Çok güzel bir etkinliğe katıldık. Eğlenceli ve anlamlı bir etkinlikti. Diktiğimiz fidanlarla Türkiye'nin gelecekteki nefesi olduk. Katılım da çok yüksek oldu. Biz bu fidanları dikmeseydik gelecekte oksijen yerine karbondioksit soluyacaktık. Bu etkinlik gayet verimli oldu" şeklinde konuştular.Etkinliğe ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, kamu kurum temsilcileri ve 7'den 70' bütün vatandaşlar katıldı.Muhabir: IŞIK ÇAPANOĞLUKameraman: IŞIK ÇAPANOĞLUGörüntü DökümüFidan dikiminden genel ve detaylarVali Türker Öksüz'ün fidan dikimi2 yaşındaki çocuğun fidan dikmeye çalışmasıFidan dikiminden genel ve detay görüntülerHikaye: Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluştuKARS - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol ' Kampanyası kapsamında Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluştu.Kars Valisi Türker Öksüz'ün katılımıyla "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Kafkas Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi yapıldı.Bugün çok önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Kars Valisi Türker Öksüz, "Çok heyecan verisi bir etkinlik, bu bir ili ağaçlandırma seferberliği aslında, Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde tüm Türkiye'de 11 milyon ağacı bugün toprakla buluşturuyoruz. Bu projenin adı 'Geleceğe Nefes Ol' neden geleceğe nefes? Çünkü bugün dikeceğimiz fidanlarla birlikte geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara bütün yaşayan vatandaşlarımız gelecekte bu fidanları toprağa verdiği, hayata verdiği, havaya verdiği nefesten istifade edecekler" dedi.Vali Öksüz, Bu farkındalık çalışması aynı zamanda bu kampanyada bulunmaktan çok heyecan duyuyorum. Tüm Türkiye'de 11 milyon fidan dikilirken, ilimizde ede 29 bin fidanı 5 ayrı noktada toprakla buluşturuyoruz. Umuyorum ki gelecek kuşaklara hakikaten önemli bir nefes olur bu diktiğimiz fidanlar. Biz 2019 yılı içerisinde Kars'ta toplam 300 bin adet fidan diktik. Bu önemli bir rakam elbette, bizde il olarak orman varlığımızı bu şekilde inşallah artırmak istiyoruz. Bu kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler KAÜ Kampüsünde hazırlanan alanda fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Kars genelinde 5 ayrı noktada yaklaşık 29 bin fidan toprakla buluştu. Dikilen fidanlara can suyu verildi.Orman Müdürlüğü'nce katılımcılara çam fidanı dağıtımı yapıldı. Geleceğe Nefes Ol Kampanyası Kars'ta yoğun ilgi gördü.Muhabir: TANSU EDİP GÖKBUDAKKameraman: TANSU EDİP GÖKBUDAKGörüntü DökümüÖğrencilerden genel ve detay görüntülerLüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın konuşmasıFidan dikiminden genel ve detay görüntülerLüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu'nun fidan dikmesiÖğrencilerin hep birlikte "Geleceğe Nefes Ol" şeklinde seslenmesiHikaye: Lüleburgaz'da 25 bin fidan toprakla buluştuLüleburgaz geleceğe nefes olduKIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde büyük ilgi oldu. İlçe genelinde aynı anda 25 bin fidan toprakla buluşurken, resmi törenin yapıldığı Tatarköy Uygulama Noktası'nda 7 bin 590 adet fidan toprakla buluştu.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında düzenlediği fidan dikme kampanyasına Lüleburgazlılar büyük ilgi gösterdi. Tatarköy Uygulama Noktası'nda Türkiye'deki 2023 farklı nokta ile eş zamanlı olarak saat 11.11'de başlayan fidan dikme törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan'la birlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.Binlerce fidan toprakla buluştuSaatlerin 11.11'i gösterdiği anda ise alanda bulunan bütün katılımcılar kendilerine gösterilen yerlere fidanlarını dikti. Genci, yaşlısı yüzlerce kişinin buluştuğu etkinlikte 7 bin 590 adet fidan toprakla buluştu.Garnizon komutanı da fidan diktiÖte yandan çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte Lüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu da fidan dikenler arasında yer aldı. Sucu, kendine gösterilen yere giderek fidanını toprakla buluşturdu."Onların emanetine bakıyoruz"Tören kapsamında konuşma yapan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Türkiye genelinde hedefin 11 milyon olduğunu ancak bağışlanan fidanın 13 milyona ulaştığını söyledi. Kaya, bu durumun Türk toplumunun doğa sevgisinin yüksek olması nedeniyle ortaya çıktığını söyleyerek, "Biz torunlarımıza bir dünya teslim etmeyeceğiz. Biz onlardan bir dünya teslim aldık. Onların emanetlerine bakıyoruz. Dolayısıyla onlardan aldığımız emaneti en iyi şekilde teslim etmek hepimizin ödevidir. Bu kapsamda en önemli etkinlik ağaç dikmek olsa gerek" diye konuştu. Kaya sadece fidan dikmenin değil, ormanların korunmasının da önemli olduğunu belirterek, "Bugün dikeceğimiz ağaç bizden bin yıl sonra da yaşayıp dünyaya nefes olacak. Ormanı sadece dikmek yetmiyor. Onları korumak gerekiyor. 300 yılda büyüyecek orman 1-2 saatlik orman yangınıyla yok olabiliyor. İlçemiz genelinde 25 bin fidan toprakla buluşacak. Bu alanda da yaklaşık 8 bin fidanı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.Muhabir: SAİD VAKKAS YAĞCIKameraman: SAİD VAKKAS YAĞCIGörüntü Dökümüfidan dikim töreninden görüntüler,Tahmazoğlu'nun ve öğrencilerin fidan dikmesi,genel ve detay görüntüler,Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklaması,öğrencilerin açıklamaları,fidan dikimi ve sulaması,Hikaye: Şahinbey'de 11 bin fidan toprakla buluşturulduGAZİANTEP - 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan ve 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulmasını amaçlayan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına Şahinbey ilçesi İbn-i Sina Mahallesi'nde yapılan fidan dikim törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı."Üç buçuk milyon fidan diktik"Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim töreninde açıklamalarda bulunan ve 10 yılda 3 buçuk milyon fidan diktiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Şahinbey ilçemizde de fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden beri yeşil alan ve ağaç dikimine çok önem verdik ve şuana kadar 3 buçuk milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunların bir kısmını zeytin fidanı ve fıstık fidanı olarak diktik. Bu sayede ilçemizde her tarafın yeşillenmesini sağladık. Bu kapsamda 610 adet park yaparak yeşil alan oluşturduk" dedi."Geleceğe daha güzel bir çevre bırakmak istiyoruz"Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, "Biz geleceğe daha güzel, daha yeşil bir çevre bırakmak istiyoruz. Daha güzel bir Gaziantep, daha güzel bir Şahinbey bırakma hedefimiz var. O yüzden fidan dikimine önem veriyoruz. Çünkü, Peygamberimiz 'Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' demiştir. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere il protokolü, öğrenciler ile birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.Muhabir: SELAMİ DENİZKameraman: SELAMİ DENİZGörüntü DökümüFidanların toprakla buluşturulmasından görüntü,Vatandaşların konuşması,Genel detayHikaye: Siirt'te 123 bin fidan toprakla buluştuSİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, tSiirt'te de toplam 123 bin fidan toprakla buluştu.Tüm Türkiye'de Geleceğe Nefes sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin Siirt'teki resmi töreni Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde yapıldı. Düzenlenen fidan dikim programına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kurum müdürleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde toplu olarak fidan dikimine geçildi. Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde 20 bin fidan toprakla buluştu. İl genelinde ise toplam 123 bin fidan aynı anda dikildi.Siirt'te 123 bin fidanın toprakla buluşturulmasının mutluluk verici olduğunu belirten Ferhat Tekin adlı vatandaş, doğa ve yeşilliklerin var oldukça insanların hayat bulacağını belirterek herkesin bir fidan dikmesi gerektiğini söyledi. Tekin, "81 ilde yapılan fidan dikimine bizde eşlik ediyoruz. Geleceği bir fidan sende dik projesinde bizde bulunduk. Gelecekte biz görmesek bile çocuklarımız ağaç gölgesinde eğlenecekler oyunlar oynayacaklar bir fidan da sizde ekin" dedi.Burak Korkut adlı öğrenci ise, "Bugün fidan diktik. Gayet güzel bir etkinlik bence 81 ilde yapılıyor. Bir tane bile olsa herkesin bir fidan dikmesi gerekiyor. Çünkü geleceğimizi fidanlara borçluyuz. Yeşilliğe doğaya borçluyuz" diye konuştu.