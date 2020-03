Yurt genelinde bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu Balıkesir 'de bankalarda uzun kuyruklar oluştu Polis 65 yaş üstü vatandaşları uyardıBALIKESİR - Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine rağmen, Balıkesir'de, aralarında sokağa çıkma yasağı bulanan 65 yaş üzeri vatandaşların da bulunduğu birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulunmak zorunda kaldı.İl merkezinde yer alan özel ve kamu bankalarının önünde oluşan uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. Banka şubeleri, insanlar arsında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Banka önünde oluşan uzun kuyruklarda 65 yaş üzeri vatandaşların olması emniyet güçlerini harekete geçirdi. Banka şubelerinin önüne gelen polisler bazı yaşlılara kimlik sordu. 65 yaşın üzerinde olan vatandaşları uyaran polisler, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Polisler ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yaparak, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri anlattı. Ekip mecburiyet olmadan evden çıkılmamasını istedi.- Emekliler korona virüse rağmen banka önünde uzun kuyruklar oluşturduÇANAKKALE - Çanakkale'de emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine kadar kapalı olan bankalar, korona virüs nedeniyle müşterileri içeriye tek tek aldı.Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Çanakkale'de bugün emekli maaşlarını çekmek isteyen yaşlı vatandaşlar, 'evde kal' çağrısına rağmen banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Polis ekipleri, bankaların bulunduğu bölgelerde kuyrukta olan vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.Öte yandan bazı kişilerin maske, eldiven takmamaları ve sosyal mesafeyi korumadıkları da dikkatlerden kaçmadı.Bursa'da yaşlılar banka kuyruklarındaPolisin ikazlarına aldırmayan yaşlılar evlerine gitmemekte direndiBURSA - Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa rağmen sokaklara çıkmaya devam ediyor. Yaşlılar banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda beklemeye devam etti.Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri gereği saat 12.00'de açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma yasağı olan 65 ve üzeri vatandaşların kuyruklarda çoğunlukta olması dikkati çekti. Alınan karara uymayan vatandaşlar, evlerine gitmeme konusunda direndi. Her köşe başında bulunan polis ekipleri, belli aralıklarla yaptıkları anonsla vatandaşları evlerinden çıkmamaları hususunda ikaz etti.Resmi kurumlarda korona mesafesiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, PTT Müdürlüğü, aradaki mesafeyi korumak için gişe bölümlerinin tamamını streç poşetle kapattı. Gelen müşteriler ise içeriye tek tek alınıyor.Koron virüsüne karşı herkes tedbirini alıyor. Resmi kurumlarda görev yapan memurlar da bakanlık tarafından gelen 1 metre ara mesafesine karşı tedbirini alıyor. Her gün binlerce kişinin geldiği İnegöl PTT'sinde yetkililer gişe kısmının tamamını streç poşetle ile kapattı. İşlem yaptırmaya gelenler içeriye tek tek alınıyor. 65 yaş üstü olan vatandaşlar ise içeriye alınmayarak geri gönderiliyor. Dışarıda uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşların aralarındaki mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Yetkililer bu konuda vatandaşları uyarıyor. Aynı manzara bankalar önünde de görülüyor. Bir çok banka önünde uzun kuyruklar oluşuyor.Amasya'da polisten 65 yaş üstü vatandaşa uyarıAMASYA - Amasya'da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen maaşlarını çekmek için bankaların önünde kuyruk oluşturan vatandaşları polis uyardı.Emekli maaşlarını çekmek için yasak dinlemeyen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, hem diğer vatandaşlara hem de görev halindeki polis memurlarına zor anlar yaşattı. Sürekli anonslar yaparak banka önlerinde kuralları hatırlatan polisler hem yasağa uymayan vatandaşları uyardı hem de korona virüsü konusunda tedbirler aldı.1 metreden daha yakın bir temas oluşturmamaları konusunda vatandaşları uyaran polisler; 65 yaşında maaşını çekmeye gelmiş bir vatandaşın banka çalışanları ile tartışma yaşaması üzerine vatandaşı karakola götürdüler. Yasağa uymayarak sıraya giren 65 yaş üstü vatandaşı işlem için bankaya almayan görevliler ile başlayan tartışmaya, diğer vatandaşlarda dahil olarak yaşlı vatandaşa tepki gösterdiler. Maaşının devlet tarafından evine gönderileceğini öğrenen vatandaş sakinleşirken, polis ilk sefer olduğundan dolayı cezai işlem yapmadan uyarı cezası uyguladı.Karabük'te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulunduSokakta yaşlıları gören Vali, uyarılarda bulanarak evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.Polisler maaş çekmek için banka önlerinde bulunan vatandaşları kimlik kontrolü yaparak uyardıKARABÜK - Yurt genelinde olduğu gibi Karabük'te de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı çiğnemedeki ısrarları ise görenleri 'pes' dedirtti.Karabük'te polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken, Vali Fuat Gürel'de cadde cadde gezerek denetimlerde bulundu.Sivil polis ekipleri de bankaların bulunduğu cadde üzerinde kimlik kontrolü yaparak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yasağa uymaları noktasında idari para cezası uygulanacağını söyledi. Yaşlarını bilerek 65 yaş altı söyleyenlerin kimliklerini kontrol eden polis memuru, " Yakışık kalıyor mu, sen böyle yaparsan. Bu sizin sağlığınız için, devletimiz bir kural koydu. Uygulamamız var. 155'i aradığınızda size her türlü yardımcı oluyor" dedi."Vali tek tek denetledi"Vali Fuat Gürel, özellikle banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısında evlerinden çıkmamalarını ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.Esnafları da gezen Vali Gürel, esnaflara da maske ve eldiven takarak sosyal mesafelere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Denetimleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Fuat Gürel, Çin'de virüsün görülmesiyle birlikte ülkemizde birçok tedbir planlanmaya başladı. Bizde illerde Valilik, kaymakamlık ve kurumlar olarak tedbirleri almaya başladık. Bakanlıkların talimatları doğrultusunda bütün Türkiye'de adım adım tedbirler sıklaştırıldı. İlimizde bu noktada pek çok önlem alındı. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda talimatlar geldi ve bizde uygulamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yerinde denetliyoruz. Valilik ve Kaymakamlıklarımızda Vefa Sosyal Destek grubu oluşturuldu. Sokağa çıkmayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yanında bir yakını yoksa bunların ihtiyaçların giderilmesi noktasında önemleri alarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Planlanmayan ve bir kısım eksiklikler olduğunu görüyoruz ve onu da hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Buna rağmen sokağa çıkan vatandaşlarımız oluyor. Onları da uyarmak ve esnafımızın devletin yanında olduğunu göstermek için caddeleri denetledik" dedi.Umreden gelen bir ve ikinci grup dedikleri grupların denetimlerinin devam ettiğini ve 14 günlük karantina süresinin de tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Gürel, " Bunlardan 20'ye yakını belirti gösterdiğinden hastanelere getirerek, tahliller aldık ve bir sıkıntı çıkmadı. Takiplerimiz devam ediyor. Sıkıntı şu; şimdi bundan sonraki süreçte özellikle büyük şehirden ilimize gelecek vatandaşlar var. Baharın gelmesiyle beraber kendi köylerine gelemeye başlayacaklar. Özellikle köylerde vatandaşlarımızın biraz mesafeli durması gerekiyor. Jandarma ve Sağlık ekiplerini uyardık. Köylerde dışarıdan gelenleri evlerinde ziyaret ederek kontrolleri sağlanacak. Muhtarlarımıza da büyük iş düşüyor. İnşallah sorunsuz bir dönem geçiririz ama bu virüs yayılmaya devam ediyor. Tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından ciddiye alınması lazım. Bu iş ne kadar ciddiye alınırsa o kadar kısa sürede biter diye düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuKuyrukta bekleyen vatandaşlar isyan etti: "Kuyrukta beklerken daha çok virüs bulaşır"AFYONKARAHİSAR - Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00'a çekmesinin ardından Afyonkarahisar'da bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu.Afyonkarahisar'da bankaların saat 12.00'da açılmasıyla metrelerce kuyruk oluştu. Kent merkezi Bankalar caddesinde yüzlerce vatandaş işlem yaptırmak için saatler öncesinden banka önlerinde sıra beklemeye başladı. Banka kuyrukları uzadıkça vatandaşlarda tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar bankaların çok az personelle çalıştığını belirterek "Bize virüs bulaşmasın diye baklara almıyorlar. Mesafe bir metre olacak diyorlar bakın birbirimize yapışık vaziyette kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs" diye konuştu.Öte yandan banka personelleri de sürekli ATM'lerde dezenfektan ve temizlik çalışması yaptığı gözlendi.

