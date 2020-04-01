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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:14
Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor.
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Yurt genelinde ’evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Türkiye, Amasya, Güncel

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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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