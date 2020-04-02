Yurt genelinde ’evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlikAtatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlikBoş cadde ve sokaklarCadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesiYurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorOSMANİYE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Kaynak: AA