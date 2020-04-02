Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlik Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlik Boş cadde ve sokaklar Cadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorOSMANİYE - Yeni tip koronavirüs...
02.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:47
Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlikAtatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlikBoş cadde ve sokaklarCadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesiYurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli, Güncel