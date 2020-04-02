Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Aydın-Denizli karayolundaki trafik sakinliği Kent merkezindeki boş meydan ve sokaklar Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
02.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:39
Aydın- Denizli karayolundaki trafik sakinliğiKent merkezindeki boş meydan ve sokaklar Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
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Kaynak: AA