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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.

04.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:29
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya sakin
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyuldu.
Malatya'da kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı "evde kal" çağrısı ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla boş kaldı.
Diğer kentlerde de benzer durum yaşanırken, kent merkezlerinde yoğunluk ciddi oranda azaldı. Yurt genelinde ’evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Evde Kal, Ankara, İzmir, Kültür Sanat

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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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