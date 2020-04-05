Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kentteki meydanlardan ve alanlardan görüntüler Sahil bandından görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
05.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:50
Mersin 'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları boş kaldı. Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı'nda ise sessizlik hakim oldu.
Kaynak: AA