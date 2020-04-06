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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

06.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:18
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Bursa 'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.
Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.
Eskişehir'de ise kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi. Özellikle hafta sonu yerli turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki sokaklarda da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Yurt genelinde ’evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Evde Kal, Bursa, Güncel

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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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