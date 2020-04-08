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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'da "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:53
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova 'da "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Yalova'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor.
Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.
Altınova ilçesindeki tersanelere tamir, bakım ve onarım için gelen yabancı bandıralı gemiler ise tedbirler kapsamında Çiftklikköy ve Altınova açıklarında bekletiliyor. Yurt genelinde ’evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Altınova, Yalova, Güncel

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
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