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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kastamonu'nun Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı'ndaki sakinlik KASTAMONU - Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

09.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:14
Kastamonu 'nun Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı'ndaki sakinlik KASTAMONU - Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
Samsun , Çorum, Tokat, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı sessiz
Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.
Sinop'ta, yapılan çağrılara uyan vatandaşlar kentin işlek caddeleri ile meydan ve sahillerini büyük oranda boş bıraktı.
Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinde büyük oranda azalma yaşandı.
Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
Samsun'da Adnan Menderes Sahil Yolu, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı ile Atakum sahilinde yoğunluğun büyük oranda azaldığı gözlemlendi.
Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş Meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.
Amasya'da yapılan çağrılar üzerine vatandaşlar, sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Yurt genelinde ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Samsun, Güncel
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