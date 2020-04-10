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Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'da, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

10.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa 'da, Eskişehir, Yalova ve Bilecik 'te "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı ve Kent Meydanı başta olmak üzere yoğunluk yaşanmıyor.
Güneşli havaya rağmen kent genelindeki cadde ve sokaklarda "Evde Kal Türkiye" çağrılarına büyük oranda riayet ediliyor.
Polis ekipleri, meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.
Eskişehir kent merkezinde de polis ekiplerinin önlemlerinin ardından İki Eylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Yalova'da da büyük oranda uyuluyor.

Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.
Bilecik'te de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uygun hareket ediyor. Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi gibi işlek caddelerin kalabalık olmadığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Türkiye, Bilecik, Bursa, Güncel
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