Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.Başkent Ankara'da "Evde kal" çağrısına uymayanlar, şehrin işlek noktaları olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ve Ulus meydanlarına geldi.Bazı kişilerin, alınan tedbirlerden özellikle sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Meydanlarda ve civarındaki parklarda yaşlı vatandaşların da olduğu görüldü.Normal zamanda kalabalık olan Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde ise sessizlik hakim. Meydanlarda maske ve eldivenli bir şekilde görevlerini yerine getiren polis ekipleri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler de devam ediyor.İstanbul uyarıları dinlediİstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi ile Beşiktaş'ta sakinlik hakim oldu. Yenikapı ve Cankurtaran sahillerinde vatandaşların çağrılara uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'deki meydanlarda az sayıda insana rastlanılırken yol kenarlarındaki bankların çevresinin şeritle kapatıldığı göze çarptı.Öte yandan Esenler Belediyesinin dün aldığı tedbirler kapsamında yaya geçişlerine kapatılan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'nde kimsenin bulunmadığı, polis ve zabıta ekiplerinin bu buralarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.Metrobüs başta olmak üzere minibüs, tramvay, metro ve otobüslerde yoğunluğun olmadığı, vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.İstanbul Anadolu yakasında ise sahil bölgelerinde sakinlik gözlenirken trafik yoğunluğu bulunmuyor.İzmir'de sokaklar meydanlar boş kaldıİzmir'de pandemi öncesi gün içinde birçok insanın kullandığı meydanlar boş kaldı. Tarihi saat kulesinin yer aldığı Konak Meydanı, tarihi Kordonboyu'nda yer alan Gündoğdu Meydanı gibi birçok yer "Evde kal" çağrıları doğrultusunda kuşlara kaldı.Şehir içi trafiğinin de azaldığı kentte maske kullanımı da uyarılara bağlı olarak arttı.Meydanların boş kaldığı Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolunda da sakinlik hakim. Manisa, Uşak ve Denizli'de de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uydu.Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ile Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu sahil, plaj, cadde, meydanları, yürüyüş yollarında sakinlik sürüyor.Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor. Sokaklardaki az sayıda insan ise polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.Marmara da evde kaldıSakarya'da kentin işlek yerlerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Şemsiyeli Park ve Karaağaç Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Birçok mağazanın kapalı olduğu kentte oturma alanları emniyet şeridiyle çevrildi.Kocaeli'de işlek yerlerin başında gelen Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parkları boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmının ise maske taktığı kentte Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısı ciddi oranda azaldı.Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı ve Kent Meydanı başta olmak üzere yoğunluk yaşanmıyor. Güneşli havaya rağmen kent genelindeki cadde ve sokaklardaki sakinlik "Evde kal Türkiye" çağrılarına büyük oranda riayet edildiğini gösteriyor.Yalova'da da sakinlik hakim. Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi gibi işlek noktaların kalabalık olmadığı görüldü.Trakya'da da zorunlu ihtiyaçlar dışında "Evde kal" çağrısına uyuluyor. Edirne'de salgından önce turizm açısından da yoğunluk yaşanan Selimiye Meydanı en sakin günlerini yaşıyor. Saraçlar Caddesi ise ara ara yoğunluğun artmasıyla göze çarpıyor. Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan caddeye vatandaşlar ateşi ölçülerek alınıyor. Bankacılık işlemi ya da fatura ödeme konusunda mazereti olmayanlar caddeye alınmıyor.Tekirdağ'da ise kent sakinlerinin sıklıkla gittiği Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgelerinde çok az sayıda kişi görülüyor.Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kalın" çağrısına uyuyor.İç Anadolu'da "Evde kal" çağrıları yanıt bulduEskişehir kent merkezinde de polis ekiplerinin önlemlerinin ardından İki Eylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.Kayseri'nin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi normal günlerde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde sakinlik olduğu görüldü.Yozgat'ta da kentin en kalabalık meydanı Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi en sakin günlerini yaşıyor. Alınan çeşitli önlemlerle vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor.Sivas'ta vatandaşlar polis ekiplerince sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılırken şehrin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor.Nevşehir'de "Evde kal" çağrısına halkın büyük çoğunluğu uyuyor. Kent merkezinde bazı caddelerin trafiğe kapatılması uygulaması devam ediyor.Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra park ve bahçelerde sakinlik yaşanıyor. Gün içerisinde iş yerlerinin bulunduğu bazı caddelerde az da olsa yoğunluk yaşanıyor.Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmeyen Niğde'de insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözleniyor.Kırşehir'de, kentin en işlek yerleri olan Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Terme ve Atatürk caddelerinin sakin olması dikkati çekti.Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nın bugün de boş olduğu görüldü. Şehrin bazı noktalarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, yolcu ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek caddelerde sessizlik devam ediyor, kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına kulak veriyor.Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinde yoğunluk bulunmuyor.Balıklıgöl'deki balıklara ekipler yem verdiGaziantep'te, Valilik ve belediyeler tedbirler kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunurken bahar dönemlerinde yoğun turist hareketliliği olan bölgelerde sakinlik gözlendi.Şanlıurfa'da da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sessizlik hakim olurken belediye ekipleri tarafından göldeki balıklara yem verildi.Malatya'da kent meydanı ve parklarda yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta tedbirler kapsamında polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan evde kalınması konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor. Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözleniyor.Doğu AnadoluVan'da insanların büyük bir bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı."Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu Erzurum'da, en işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı. Kentteki en hareketli yerlerden Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Kent Meydanı ve Havuzbaşı Kent Meydanı sessizliğe büründü.Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami ve Erzurum Kalesi de boş kaldı.Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Evde kal" çağrısını sürdürürken alınan tedbirlerle ilgili de denetim yapıyor. Ekipler, parkları tek tek gezerek buralardaki az sayıda vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.Ardahan'da da en işlek cadde, meydan ve parklar, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle boş kaldı.AkdenizAntalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra her gün binlerce kişinin yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı, Kaleiçi Yat Limanı, Balıkçı Barınağı'nda da sessizlik hakim oldu.Adana'da, Yeşil, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanları ile Atatürk ve Merkez Parklar boş kaldı.Mersin'de, kentin en büyük büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu gözlendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da tedbirlerin ardından sessizlik hakim oldu.Hatay'da ise insanların yoğunluk oluşturduğu Atatürk Caddesi ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nın sakin olduğu görüldü.Osmaniye'de, Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.Karadeniz'de vatandaşlar evde kaldıTrabzon, Ordu ve Giresun'da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğu gözükmüyor.Trabzon'da Atatürk Alanı, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile Giresun'da Atatürk Meydanı sakin günler yaşıyor.Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.Karabük, Bolu ve Bartın'da işlek cadde, bulvarlar ve parklar ile meydanlar boş kaldı.Samsun'un Atakum ilçesinde normal günlerde yoğunluk yaşanan Adnan Menderes Bulvarı ve sahillerinde sessizlik hakim.Sinop'ta meydan, sahiller ile turizm merkezlerindeki az sayıda insan yoğunluğu bulunuyor.Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve vatandaşların sıklıkla gittiği Şehzedeler Gezi Yolu'nun boş kaldığı gözlendi.Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı da en sakin günlerini yaşıyor. Kentte yaya ve araç trafiği oldukça sakin seyrediyor.