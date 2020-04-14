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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısı Drone görüntüleri Kazların çayda yüzmeleri Boş parklar VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

14.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:00
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısı
Drone görüntüleri
Kazların çayda yüzmeleri
Boş parklar VAN - Van 'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Vatandaşların, "Evde kal" çağrılarına uyması sonucu ilçedeki inci kefalinin göçünün en güzel izlenebildiği balık bendi en sessiz günlerini yaşıyor.
Özellikle ilkbaharda inci kefali göçünü izlemek ve piknik yapmak amacıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ile fotoğraf sanatçılarını ağırlayan balık bendinde, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizlik hakim.
Vatandaşların çağrılara ve yasaklara uymasından dolayı alanların boş kaldığı balık bendi, havadan dronla görüntülendi. Yurt genelinde ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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