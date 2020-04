Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Şehirlerin işlek caddeleri büyük ölçüde sessizliğe bürünürken sokaklardaki az sayıda vatandaş hem maske kullanımı hem de sosyal mesafe kuralları konusunda hassasiyet gösteriyor.Kovid-19 önlemleri doğrultusunda 23 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle pazar yerleri ve gıda satışı yapılan yerlerde yoğunluk oluşturdu.Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, "Evde kal Türkiye" çağrısına geçen haftalarda olduğu kadar uyulmadığı görüldü.İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, kent genelinde emniyet birimlerinin kontrolleri devam ediyor.Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında yasak kapsamındaki kişileri uyararak evlerine gönderiyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurup sosyal mesafe denetimi ve maske kullanımı kontrolü yapıyor.Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcular ikaz ediliyor. Birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda da maske kontrolü yapılıyor.Öte yandan, alışveriş yapılan alanlarda zaman zaman yoğunluk oluştuğu, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda, acil ihtiyaç olmadığı takdirde sokağa çıkılmaması çağrılarına rağmen birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü.İstanbul, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sakinliğini koruyor.İstanbulluların, Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldıkları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan mekanlarda, uyarıların dikkate alındığı görüldü.Yoğunluk oluşmayan Üsküdar sahilinde polis ve zabıta ekipleri her ihtimale karşı bölgede devriye görevi yapıyor. Kadıköy'de de Boğa Meydanı ile rıhtım sakinliğini koruyor.Bu arada ramazan ayı dolayısıyla bazı vatandaşların da geç saatlere kalmadan çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı gözlemlendi.Ege'de kısmen alışveriş yoğunluğuİzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan öncesinde diğer günlere kıyasla alışveriş noktalarında yoğunluğun arttığı gözlenirken, kentin ana merkezlerindeki sakinlik sürüyor. Kentte bayram öncesi asılan bayraklar da dikkati çekiyor.Manisa'da kentin işlek noktalarında sakinlik hakim. Trafiğe kapalı olan Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde de yaya yoğunluğunun düşük olduğu görülüyor.Aydın ve Denizli'de işlek caddelerde, önceki günlere kıyasla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların kısmi yoğunluk oluşturduğu gözlendi.Uşak'ın İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde de önceki günlere göre daha hareketli olsa da sakinlik gözleniyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.Bursa ve çevre illerde "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyorBursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına riayet etti.Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman bazı market ve fırınların önünde oluşan kuyruklara müdahale edip sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor.Eskişehir'de yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sessizlik sürüyor.Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük olduğu gözlendi.Çanakkale'de daha önce yoğun olan çok sayıda caddede sessizlik yaşanırken, vatandaşlar rutin işlerinin dışında evlerinden çıkmadı.Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de banka ve marketler dışında yoğunluk yokSakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Sakarya'nın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankadaki işlemleri ve ramazan ayı dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta kısmen yoğunluk oluşturdu.Kocaeli'yi de kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle banka işlemleri ve ramazan ayı dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda kısmen yoğunluk oluşturdu. Kent meydanı ve parklarda ise sessizlik hakim oldu.Düzce'de ramazan dolayısıyla söz konusu caddelerde bulunan banka ve marketlerde işleri olan vatandaşlar kısmen hareketliliğe neden olurken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.Bolu'da kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde, zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği görüldü.Zonguldak, Bartın ve Karabük'te de vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.Trakya'da "evde kal" çağrıları karşılık buluyorEdirne'de Selimiye Meydanı ile Saraçlar Caddesi serin havanın da etkisiyle boş kaldı. Banka şubeleri ile fatura ödeme noktalarında az da olsa yoğunluk görüldü.Tekirdağ'da zaman zaman marketlerde yoğunluk yaşansa da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönüyor. Kentin işlek yerleri Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel ve Köprübaşı meydanlarında zaman zaman araç yoğunluğu gözlendi.Kırklareli'nde, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sakinlik hakim oldu.Antalya ve Muğla sahillerinde Kovid-19 sessizliğiHer yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, sahil, plaj ve meydanların bugün de sakin olduğu, eskiden yerli ve yabancı turistle dolu olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Sarısu ve Lara plajlarının en tenha günlerini yaşadığı görüldü.Kentte özellikle bazı cadde ve sokaklarda hem çalışanların hem de ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkanların, az da olsa trafik yoğunluğu oluşturduğu dikkati çekti.Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar boş kaldı.Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyorAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de işlek caddelerde kısmi yoğunluk yaşansa da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sessizlik bugün de sürdü.Hatay'da kentin en işlek meydanları olan Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Caddesi'nin, Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.Karadeniz'de de şehir merkezleri sakinliğini koruduTrabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.Söz konusu illerde, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise genellikle maske ve eldiven kullandığı gözlendi.Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk ve Osmanağa meydanları, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Artvin'de Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle eskiye oranla boşaldı.Samsun'da kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç trafiği hareketliliği yaşanıyor.Marketlerin bulunduğu bazı sokaklarda ise Zonguldak ile 30 büyükşehirde yarın başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler yer yer yoğunluğa neden oldu.Sinop'ta vatandaşlar uyarıları dikkate alarak cadde, sokak ve meydanları genel anlamda boş bırakmaya devam ediyor.Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor. Çorum'un işlek noktalarından Gazi ve İnönü Caddesi ile Hürriyet Meydanı'nda kısmi araç ve yaya yoğunluğu olduğu gözlendi.Amasya'da, Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu çok büyük oranda azaldı.İç Anadolu'da soğuk havanın da etkisiyle sessizlik devam ediyorKayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, diğer illerde olduğu gibi ramazan öncesi kısmen yoğunluk gözlense de kent merkezlerindeki sessizlik sürüyor.Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas Caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi normal zamanda yoğunluk yaşanan alanların kısmen sakin olduğu görüldü.Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de de soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken bazı meydanların ulaşıma kapatılması nedeniyle trafikte de sakinlik oluştu.Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park'ın bugün de sakin olduğu görüldü.Az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray, Tokat ve Çankırı'da da işlek caddelerde vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"? çağrısına uyuyor.Doğu ve Güneydoğu'da Türkçe ve Kürtçe anonslarla "Evde kal" çağrısıDiyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta işlek cadde ve meydanlardaki sakinlik sürüyor.Ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kısmi yoğunluğa karşı polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.Gaziantep'te, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan noktalar günü kısmen sakin geçiriyor. Ramazan öncesi bazı pazar yerleri ile marketlerde yoğunluk gözlense de polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi. Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor.Van'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk üzerine önlem alarak vatandaşları, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.Cadde ve sokaklarda megafonla anons yaparak, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmamasını isteyen polisler, kentin giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutuyor.Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Erzurum'daki en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.Kars'ta da turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.Ağrı'da çağrıya uyan vatandaşlar en işlek olan Yeni Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı. Tunceli'de vatandaşların gündelik hayatta en yoğun olarak kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.Ardahan ve Erzincan'da da işlek caddeler ve turistik mekanlar boş kaldı.