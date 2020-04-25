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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına ülke genelinde büyük oranda uyuluyor.

25.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına ülke genelinde büyük oranda uyuluyor.
Önlemler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, üçüncü gün ramazanın da etkisiyle cadde ve meydanlar boş kaldı.
Ankara genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ile araç yoğunluğunun en düşük seviyeye indiği görüldü.
Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda sessizlik hakim olurken, bu alanlar güvercinlere kaldı.
Meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maskeyle uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamının dışında kalanları, cezai işlem uygulayarak evlerine gönderiyor.
Başkentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda riayet ettikleri görülüyor. Yurt genelinde ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Ankara, Güncel , Haber
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