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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

İlçe merkezinde hakim olan sakinlik Bodrum Kalesi ve limanındaki sessizlik Bodrum Belediye Meydanı ve yürüyüş yolundaki sakinlik Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler Plajları'ndaki sessizlik MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri...

29.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:03
İlçe merkezinde hakim olan sakinlik
Bodrum Kalesi ve limanındaki sessizlik
Bodrum Belediye Meydanı ve yürüyüş yolundaki sakinlik
Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar
Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler Plajları'ndaki sessizlik MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajlar en sakin günlerini yaşadı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk olduğu görüldü. Yurt genelinde ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: İçmeler, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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