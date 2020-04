Yurt genelinde "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla büyükşehirler başta olmak üzere yurt genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.Anadolu yakasının Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken, Avrupa yakasının Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu ilçelerinde de meydanlar boş kaldı. Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'nın da içinde yer aldığı Tarihi Yarımada'da da sessizlik hakim.İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede istisna kapsamında olan fırınlar, eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları kentte hizmet vermeye devam ediyor.Kent genelindeki metrobüs, vapur, otobüs ve Marmaray seferleri ise aralıklı sürüyor.Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan denetim yapıyor.Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar sessizBursa'da yasağın ardından, yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sükunet hakim oldu.Eskişehir'de ise halkın yoğun olarak kullandığı İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Zağnos Paşa Camisi mevkisi de yasağın ardından boş kaldı.Batı Karadeniz'de sessizlik hakimKovid-19 tedbirleri kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Karabük, Düzce, Bolu ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.Bartın'da insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.Düzce'de İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı. Akçakoca ilçesinde de alınan karar çerçevesinde sahil şeridinde yürüyüş alanları kapatıldı. En sakin günlerini yaşayan ilçede sessizlik hakim.Bolu kent merkezinde, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin kapatılması ve hafta sonu olmasının da etkisiyle sakinlik yaşanıyor. Demokrasi ve Kent meydanları ile kentteki parklar ve yeşil alanlarda da yoğunluk görülmedi.Trakya'da sükunet hakimAlınan tedbirler sayesinde Edirne'de kent merkezindeki cadde ve sokakların hafta içine göre sakin olduğu gözlendi.Bariyerle kapatılan ve girişine ateş ölçümü ile kontrollü olarak izin verilen kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde görece hareketlilik azaldı.Selimiye Meydanı ve çevresinde de az sayıda kişi olduğu gözlendi.Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.Güneşli havanın hakim olduğu kentte, önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sakinlik yaşanıyor.Büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da ise sokağa çıkma yasağına riayet ediliyor.İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasağın ilk gününde Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de yasağa uyulduİzmir'de kent genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu görüldü. Yasak kapsamı dışındaki işletmeler faaliyetlerini sürdürdü. Polis ekipleri evlerinden çıkamayacak durumdaki yaşlıların ekmeklerini evlerine götürürken, mahalleliler en yakın fırından alışveriş yaptı. Sokakta "evde kal" anonsu yapan polis ekipleri, kentin belli noktalarında araçları durdurarak denetimlerde bulundu.Aydın'da kentin işlek bölgelerinden Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı sokağa çıkma yasağının ardından boş kaldı. Bu bölgelerde polis ekipleri yoğun olarak devriye görevini sürdürüyor.Denizli'nin işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ve Demokrasi meydanlarının yanı sıra ana arter ve sokaklar boş kaldı.Manisalıların sokağa çıkma yasağına azami ölçüde uyduğu gözlendi. İşlek caddelerde ve önemli kavşaklarda bekleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaşları kontrol ederek, sadece İçişleri Bakanlığının genelgesinde dışarı çıkışına müsaade edilen vatandaşlara izin verdi.Antalya'da meydanlar boş kaldıAntalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.Eskiden yoğunluk oluşan, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve mahalle aralarının sakin olduğu gözlendi.Cadde, sokak ve meydanlarda çok sayıda polis ekibi ve belediye görevlilerinin olduğu görüldü.Muğla merkez ve ilçelerindeki cadde ile sokaklar da boş kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik işlerini gerçekleştirdi.İç Anadolu evdeKonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler ve sokaklar boş kaldı.Kentte yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı, en sessiz günlerini yaşıyor.Şehrin belirli noktalarında, sokağa çıkma yasağı uygulamasının temini için trafik kontrol çalışmaları yapılıyor.Karaman'da salgına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlardaki sessizlik devam ediyor, kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "evde kal" çağrısına kulak veriyor.Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor. Sokaklardaki az sayıda insan da polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.Akdeniz'de sokaklar tenhaAdana, Mersin ve Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar, cadde, meydan ve parklarında sessizlik hakim oldu.Mersin'de de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı. Kentte fırın ve eczaneler hizmetlerini sürdürdü.Hatay'da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu gözlendi. Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar da unutulmadı.Merkez Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı'nda nöbet tutan polis ekipleri, alandaki kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı.Doğu ve Güneydoğu'da "evde kal" çağrısına uyulduDiyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta "evde kal" çağrısına uyuldu.65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile bu kapsama giren bölge illerinden Diyarbakır ve Mardin'de insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta da cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.Kapsam dışında bulunan Adıyaman ve Kilis'te de "evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Yaya ve araç trafiği önceki günlere göre çok daha az olurken, bazı iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamının dışında kalanların dolaşmasına izin vermedi. Bazı vatandaşlar açık fırınlardan ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Erzurum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.Kentte yasak öncesi yoğun olan ve ziyaretçilerin sık uğradığı Erzurum Kalesi, tarihi Çifte Minareli Medrese, Kent Meydanları ve Cumhuriyet Caddesi ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.Karadeniz sakinTrabzon ve Ordu'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Her iki şehir de en sakin günlerinden birini yaşıyor.Rize, Giresun ve Gümüşhane'de ise vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.Karadeniz Bölgesi'nin söz konusu 3 ilinde, vatandaşların "evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğu gözlenmiyor.Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı en sessiz günlerini yaşıyor. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.Gümüşhane'de kentin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sakinlik hakim.Giresun'da Atatürk Meydanı'nda sessiz günlerden biri daha yaşanıyor. Gazi Caddesi'nde ise giriş ve çıkışlara uygulanan bariyer önlemiyle insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.Samsun'da Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.Kastamonu'da "evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.Sinop'ta, yapılan çağrılara uyan vatandaşlar, işlek caddeler ile meydanları boş bıraktı.Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk kalmadı.Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda azaldı.Amasya'da kentin en turistik noktası olan Şehzadeler Gezi Yolu ve Harşena Kalesi'nin etrafı boş kalırken, işlek caddelerde de sessizlik yaşanıyor.