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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Meydanlardaki sakinlik Asgari seviyede ilerleyen trafik Boş cadde ve sokaklar Az sayıda sokağa çıkan vatandaşlar KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

19.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:33
Meydanlardaki sakinlik
Asgari seviyede ilerleyen trafik
Boş cadde ve sokaklar
Az sayıda sokağa çıkan vatandaşlar
KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye " çağrısına bugün de uyuldu.
Kırşehir 'de tedbirlere büyük oranda uyuluyor. Kent merkezindeki işlek caddeler, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Trafiğin asgari seviyede kaldığı kentte, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkan vatandaşlara ise belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapılıyor. Uygulanan tedbirler sayesinde kentteki cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor. Yurt genelinde ’Evde kal’ çağrısına riayet ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Türkiye, Güncel
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