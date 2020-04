Yurt genelinde "evde kal" çağrısına uyuluyor

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının son gününde büyükşehirler başta olmak üzere yurt genelinde cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulamaya koyduğu 2 gün sokağa çıkma yasağının son gününde Ankara, en sakin günlerinden birini yaşadı.Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere ise kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı sessizliğe bürünürken, bu alanlar güvercinlere kaldı.İstanbul'da Taksim'den Bağdat Caddesi'ne sükunet hakimİstanbul'da, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.Taksim Meydanı, önlem alan polis ekipleri ve basın mensuplarına kalırken, normal günlerde kalabalıktan dolayı yürümekte zorlanılan Eminönü Meydanı ve iskelesi ile Sarıyer sahil şeridinin de sakin olduğu görüldü.Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları boş kalırken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı.İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik ve sessizlik hakim.Meydanlar başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istiyor.Ege yasağa uyuyorSokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirlerden İzmir'de kent genelinde yasağa uyulduğu gözlemleniyor.Yasak kapsamı dışındaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü kentte, sağlıkçılar, polisler, gazeteciler ve belediye işçileri dışında sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü.Aydın'da kentin işlek bölgelerinden Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı boş kaldı.Denizli'de de cadde ve sokaklar ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve diğer meydanlarda sessizlik hakim. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yasağa rağmen istisnalar dışında sokağa çıkanlar hakkında işlem yapıyor.Manisa'da sokakların sessizliği gözlemlenirken, kentin en işlek yolları olan Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere caddeleri yasağın ardından boş kaldı.Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan Uşak'ta ise vatandaşlar evlerinde kalarak kentin en yoğun alanları İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerini boş bıraktı.Antalya ve Muğla sessizAntalya'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde, sokak, sahil ve meydanlar boş kaldı.Genellikle yoğunluğun oluştuğu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar caddesi başta olmak üzere şimdilerde kent geneli sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin kavşaklarda nöbet tutarak, cadde ve mahalle aralarında devriye gezdiği kentte, belediye ekipleri de sokak hayvanlarının beslenebilmesi için mama ve kaplarda su bıraktı.Muğla'da ise cadde ve sokaklar en sakin günlerini yaşıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar sessizBursa'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına büyük oranda riayet ediyor. Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sessizlik gözlemlenirken polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.Eskişehir'de de sokağa çıkma yasağı öncesi az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi boş kaldı.Balıkesir'in yoğun alanlarından Ali Hikmet Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Zağnos Paşa Camisi mevkisi ile Manyas ilçesinin Bandırma Caddesi, Atatürk Meydanı, belediye önündeki pazar alanında da sakinlik görülüyor.Kütahya'da ise sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlarca "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin işlek alanlarından Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hüküm sürerken polis ekiplerinin kalabalık oluşumuna karşın denetimlerini artırdığı görüldü.-Trakya'da "Evde kal" çağrısı karşılık buluyorTrakya'nın Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde vatandaşlar, büyük oranda sokağa çıkma yasağı ve "evde kal" çağrısına karşılık veriliyor.Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar, sokaklar ve caddeler sessizliğini koruyor. Vatandaşların sadece ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçları için evlerinden ayrıldığı büyükşehirde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlemleniyor.Edirne'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nin boş olduğu ve polis ve zabıta ekiplerinin bu alanlarda denetimini sürdürdüğü görüldü. Ekipler, işi olmayanları Saraçlar Caddesi'ne almazken mazeret bildirenlere ise ateş ölçümü yapıyor.Kırklareli'nde de normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan olduğu gözlendi.Ayrıca Kırklareli Valiliği, kentteki panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri asarak vatandaşları Kovid-19'a karşı uyarıyor.Batı Karadeniz'de sokaklar sessizSakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ı da kapsayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 3 kentte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.Bolu'da kentin işlek caddelerinde sakinlik görülürken bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşlar polis kontrolüyle karşılaşıyor.Ekiplerin vatandaşlara uyarıda bulunarak maske ve eldiven takmasını istediği şehirde, Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde polislerce oluşturulan kontrol noktasında ateş ölçümü yapılıyor.Düzce'de ise İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktalarının boş kaldığı görüldü.Kentte şehirler arası ulaşımda öneme sahip Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Bolu Dağı Düzce kesimindeki araç geçişlerinde ise ciddi azalma meydana geldi.Karabük'te vatandaşların büyük kısmı evde kalırken Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı sessizliğe büründü.Bartın'da ise "Evde kal" çağrılarına uyan yurttaşlar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Kovid-19 öncesi yoğunluk yaşanan Cumhuriyet ve Kemerköprü Meydanı ile Hükümet Caddesi'nde sessizlik hüküm sürüyor.Mevlana kenti Konya'da sokaklar sessizKonya'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentte Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nda sessizlik hakim.Polis ekiplerinin istisna kapsamı dışında olanların dışarıda olmasına izin vermediği şehirde, belediye ekipleri vatandaşlara ekmek dağıtıyor.Kayseri sokağa çıkma yasağına uyuyorKayseri'de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar bugün de boş kaldı.Şehirde Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra Sivas Caddesi, Kapalı Çarşı, İstasyon Caddesi ve Mimar Sinan Parkı'nda sessizlik hakim.Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Ekmek büfelerinden ihtiyacını karşılayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.Karadeniz de evinde kalıyorTrabzon ve Ordu'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.Güvenlik güçleri her iki şehrin belli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçlarıyla dışarı çıkanları denetliyor.Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de ise vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, Artvin'de Atapark, Milli İrade Meydanı, İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile hafta sonları vatandaşların akın ettiği Çoruh Park ve Kafkasör sosyal yaşam alanları, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları'nda sessizlik hakim.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirlerden Samsun'da da vatandaşlar, yasağa uyuyor. Kentin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı ile cadde, sokak ve parklarda sessizlik hakim.Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğunun büyük oranda gerilediği gözlemlenirken Sinop'ta da en kalabalık cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinde büyük oranda azalma yaşanırken, Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.Amasya'da yapılan çağrılar üzerine Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sakinlik hakim.Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyulduDiyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bu kapsama giren bölge illerinden Diyarbakır ve Mardin'de insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldıAdana, Mersin ve Hatay'da, sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla yoğun alanlarda sessizlik hüküm sürüyor.Adana'da, özelikle hafta sonu kalabalıklaşan alanlarda sessizlik gözlemlenirken, Tarihi Taş Köprü, Merkez Park ile diğer bazı parklar boş kaldı. Tarihi Büyüksaat civarında kurulan ve her pazar sabahı erken saatlerde meraklılarının ciğerle kahvaltı yapmak için akın ettiği seyyar tezgahlar da yasak nedeniyle açılamadı.Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor. Eczane ve fırınların açık olduğu şehirde fırın çalışanları mahallelere arabayla servis yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.Şehirlerarası yolcu otobüsleri ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolunda da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.Sokağa çıkma yasağına uyulan Hatay'da ise polis ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdıkları, eczane ve fırınların ise hizmetlerini sürdürdükleri görüldü.Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sükunet varGaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.Gaziantep'te kentin en önemli turistlik noktası olan Gaziantep Kalesi civarı sessizliğe büründü. Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.Malatya ve Kahramanmaraş'ta da sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlemlenirken kapsam dışında bulunan Adıyaman ve Kilis'te de "Evde Kal" çağrısına vatandaşlar büyük ölçüde uydu.Dadaş diyarı Erzurum'da cadde ve sokaklarda sükunet varErzurum'da da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin yoğun alanlarından Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese, Yakutiye ve Havuzbaşı ile kentin meydanlarında sükunet hüküm sürüyor.Polis ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı büyükşehirde, Vefa Sosyal Destek Grubu ve fırıncılar vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını gideriyor.Erzincan'da da Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç giriş-çıkışı 12.00-16.00 saatleri arasında kısıtlandı. Yaya girişine izin verilen meydanda polis ekiplerince kimlik kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca kentin Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde sessizlik hüküm sürüyor.Iğdır'da Tansu Çiller ve Atatürk caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi, Ardahan'da da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı ve Kura Nehri kıyıları, Ağrı'da Yeni Van, Kağizman, Erzurum caddeleri ve çevre yolu, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, yeraltı çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boşKovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirlerden Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.İstisna kapsamındakiler dışında vatandaşların sokakta olmasına izin vermeyen polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.Cadde ve sokaklardaki sakinliğin havadan görüntülendiği şehirde, Van Gölü sahillerinde helikopterle denetleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktalarında da araçları durdurarak uygulama yapıyor.Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.