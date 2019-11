Yurt genelinde fidan dikim seferberliği

Yurt genelinde fidan dikim seferberliğiKırıkkale'de 71 bin fidan toprakla buluşturulduAğaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği havadan görüntülendiGörüntü DökümüAğaçlandırma sahası drone görüntüleriÖğrenciler ağaçlandırma sahasına giderkenTörenden detaylarHalk oyunları ekibiİl protokolüVali Sezer röportaj (özel)Milletvekili Ramazan Can röportaj (özel)Belediye Başkanı Mehmet Saygılı röportaj (özel)Şehit annesi Ayşe Mut röportajÖğrenciden röportajDetaylarKIRIKKALE - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "Geleceğe Nefes" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında Kırıkkale'de 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kırıkkale merkez ve ilçelerinde belirlenen noktalara 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.Kırıkkale iline bağlı Ahılı köyündeki Kızıldağ Orman Mevkisinde Orman İşletme İl Müdürlüğü'nce saat 11.11'de düzenlenen törende 7'den 77'ye toplumun her kesimden katılım sağlayan vatandaşlar sahiplendiği fidanları dikerek doğaya katkıda bulundu.Zeytin Dalı Harekatı sırasında düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un annesi Ayşe Mut oğlunun isimini verdiği fidanı dikti. Öte yandan il genelinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra down sendromlu çocuklar da fidan dikimi gerçekleştirdi.İl genelinde düzenlenen etkinlikte, yanan alanlarla birlikte köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapıldı."Kırıkkale olarak 71 bin fidanla katılıyoruz"Kırıkkale Valisi Yunus Sezer,Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde bugün bayram havasının olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bizde bu etkinliğe Kırıkkale olarak 71 bin fidanla katılıyoruz. Birçok sivil toplum kuruluşumuz, okullarımız, sınıflarımız, kamu kurumlarımızın hepsi şuanda sahada. Hepimizin ortak amacı güzel bir yeşil Türkiye bırakmak. Gelecek nesillere bugünden yeşil bir Türkiye bırakmak. Bu amaçla Kırıkkale olarak da bu etkinliği canı gönülden destekliyoruz. 7'den 70'e herkes bu etkinliğin içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlıklarımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi."İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak"Kırıkkale'nin tarihi günlerden birini yaşadığını belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ağaçlandırma seferberliği devam ediyor. Türkiye genelinde 11 milyon hedeflendi, 13 milyonu geçmiş diye biliyorum ben. Bunun Kırıkkale'de faaliyete geçmesinde özellikle plakamız da sembolik olmasında 71 bin rakamına çekilmesinde sayın valimizin ciddi destekleri var. Sayın valimize, belediye başkanımıza, Orman Bölge Müdürümüze ve bütün bakanlık teşkilatına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız gerçekten bu kadar yoğunlukta ormanla ilgilenmesi ve geleceğe yatırım yapması çok manidardır c hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak"Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "'Yaş kesenin başını keserim kültüründen yarın kıyamet kopacağını bilsen dahi bugün ağaç dik inancından gelen bir milletin evladı olmaktan gururluyuz. Bugün burada gördüğünüz gibi seferberlik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız bu seferberliğe katıldı. İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Muhabir: MUHAMMED MUTTALİP YALÇINKameraman: MUHAMMED MUTTALİP YALÇINGörüntü DökümüDrone çekimi çekimi görüntüleri, fidan dikiminden detaylar, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik açıklamalar ve detaylarHikaye: Çorum'daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandıÇORUM - Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için Çorum'da gerçekleştirilen deneme tamamlandı.Celilkırı mevkiinde 156 hektarlık alanda Guinness yetkilileri gözetiminde gerçekleştirilen fidan dikimi rekoru denemesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Guinness yetkilileri nezaretinde saat 12.20'de başlayan rekor deneme saat 13.20'de tamamlandı. Rekor denemesine katılan 3 bin kişi 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunu egale etmek için adeta zamanla yarıştı. Çorum'da 300 binden fazla fidanın dikilerek rekorun kırılması hedeflenirken, Guinness dünya rekorunun da Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.Bu rekorun 2016 yılından beri Endonezya'ya ait olduğunu açıklayan Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, bol şanslar diledi.Gemici, sahadaki gözlemciler, alandaki dikilmeyen fidanları saydıktan sonra hazırlanan raporların incelendikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacağını ifade ederek, sonuçların Ankara'dan açıklanacağını ifade etti.11.11 Geleceğe nefes etkinliğinin sona erdiğini hatırlatan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise, "Rekor denemesi öncesi 305 bin fidan sahaya dağıtımı yapılmıştı. Saat 12.20'de başlayan rekor denemesi saat 13.30'da tamamlandı. Şuan sahada görevliler sahada kalan fidanları sayıyoruz. Rekoru kırdık diyoruz ancak şuan sayıyı veremiyoruz. Sayıları alınca paylaşacağız. Çorumumuza ülkemize hayırlı olsun" dedi.Rekor denemesini Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri takip etti.Muhabir: ERHAN AKSOYKameraman: ERHAN AKSOYGörüntü DökümüKaymakam Cengiz Nayman RöportajBelediye Başkanı Remzi Kılıçdağı RöportakFidan diken öğrenciler tedayHikaye: Gemerek 'te 30 bin Fidan Toprakla BuluştuSİVAS - "11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes" isimli kampanya kapsamında Gemerek'te 30 bin ağaç bugün toprakla buluştu.Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman Gemerek Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bahçesinde ve Gemerek Kalabayır Tepesinde yapılan ağaç dikim programlarına katıldı. Öğrenciler, daire amirleri ve vatandaşlarla birlikte ağaç diken Kaymakam Nayman; "bugün burada Orman Genel Müdürlüğü'müzün "Geleceğe Nefes" adlı projesi kapsamında ağaç dikmek için geldik. Öğrencilerimizle beraber Meslek Yüksek Okulumuzun Bahçesindeyiz. Bu gün için Gemerek ilçemizde 28 bin 500 fidan dikimi yapılacaktır. Fidanların yaklaşın 22 bin tanesi badem fidanı, 6 bin 500 tanesi ise ıhlamur fidanı olacaktır. Hem çevre dostu çocukların yetişmesi için güzel bir proje oldu. Hem de Gemerek'imizin daha yeşil bir görünüm kazanması için son derece güzel bir proje oldu. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 100 bine tamamlayarak, Sosyalleşme Vakfımız kanalıyla dar gelirli vatandaşlarımızın bahçelerde çalışıp bir gelir elde etmelerini hem de ilçemizin yeşillenmesine faydalı olacak bir proje. Buradan hem Orman Bölge Müdürlüğümüze, hem de emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı'da ağaç dikim kampanyasına katıldı. Kılıçdağı burada yaptığı konuşmada; "Sayın Kaymakamım, Orman Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 11 milyon ağacı toprakla buluşturma programına Gemerek ilçemizde Kalalabayır lokasyonunda 2 bin çam ve bin adet bademi toprakla buluşturuyoruz. Bu buluşmada bütün okullardaki öğrenciler katılım sağladı. Her öğrenci bir ağaç dikti halkımızın yoğun bir katılımı var. Yediden yetmişe ağaç dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz gelecek yıl ben 10 bin diyorum sayın kaymakamım yüz bin diyor hedefi daha çok büyütüyor. İnşallah yeşil bir Gemerek için hayırlı olsun" dedi. Kalabayır Tepesinde Gemerek Belediye Başkanı Kılıçdağı'yla birlikte fidan diken Kaymakam Nayman; "Başkanımızın da dediği gibi Gemerek Belediyesi katkısıyla üç bin ağaç dikildi. İlçemizin kalan noktalarına da 28 bin 500 ağaç diktik. Ağaçların dikiminde ana sınıfı öğrencilerinden tutunda 70 yaşına varana kadar tüm vatandaşlarımızın katılımı oldu. Tahminimce Türkiye'de en çok ağaç diken ilçelerden biriyiz. Bir günde Gemerek'te toprakla 30 bin fidan buluştu." Dedi.Gemerek Ana Okulu öğrencilerinin de katıldığı ağaç dikiminde minik öğrenciler diktikleri ağaçların yanına isimlerinin yazılı olduğu taşlar diktiler.Muhabir: AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ-MEVLÜT TINASKameraman: AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ-MEVLÜT TINASGörüntü Dökümü-Fidan dikiminden detay-Ağaçlandırma sahasından detay-Pasta kesiminden detay-Vali Mustafa Tutulmaz konuşma-Nehir Zülal Ekşi röportaj-baba Oguz Alp Ekşi RöportajHikaye: 11 milyon fidan Nehir Zülal ile birlikte büyüyecek11.11.2011 tarihinde saat 11: 11'de dünyaya gelen Nehir Zülal'in unutulmaz doğum günüAfyonkarahisar'da fidan dikimi gerçekleştirildiAFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Afyonkarahisar genelinde 142 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi etkinliği esnasında ise herkesi şaşırtan bir sürpriz gerçekleşti. 11 Kasım 2011 tarihinde saat 11: 11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin doğum günü etkinliğin başlama saati olan 11: 11'de kutlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı 11 Kasım saat 11: 11'de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Afyonkarahisar genelinde düzenlenen fidan dikme etkinlikleri kapsamında ise 142 bin fidan toprakla buluştu. Saraydüzü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz; "11 Kasım Ormancılık Günü hepiniz için hayırlı olsun. Bu hafta resmi gazetede yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgeleri ile artık 11 kasımlar bundan sonra ormanla ilgili değerlendirmeler yapılmak üzere, yeni orman alanları oluşturulmak üzere ve ormanın değerinin daha iyi anlaşılması üzere değerlendirilecek ve bugün özel bir gün olarak Ormancılık Günü olarak kabul edildi. Bizde bugün 81 vilayette 11 milyon fidanın orman olmak üzere toprakla buluşturulmasında hepimiz şahitlik yapıyoruz. 'Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştiriliyor gerçekten önümüzde ki 25-30 yıllık süreçte bulunduğumuz noktada arkamızda olduğu gibi yemyeşil alan olacak. 11 milyon fidanın 243 noktada 142 bininin de ilimizde gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğu ile hepinize tekrar hoş geldiniz diyor bu güzel güne şahitlik yapmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.NEHİR ZÜLAL'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜAfyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından tüm katılımcıları şaşırtan bir olay sürpriz yaşandı. 11 Kasım 2011 saat 11: 11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin doğum günü kutlandı. Nehir Zülal'in doğum tarihi ve doğum saatinin 11 milyon fidanın dikim tarihi ve saatiyle aynı ana gelmesi herkesi şaşırttı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ile birlikte doğum günü pastasını kesti.HERKESİ FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM11 milyon fidan ile birlikte büyümenin heyecan ve mutluluk verdiğini belirten Nehir Zülal Ekşi: "11.11.2011 tarihinde saat 11: 11'de doğdum. Tüm herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Alabileceğim en güzel en anlamlı doğum günü hediyesiydi. 11 milyon fidan ile beraber büyümek çok güzel ve çok heyecan verici. Cunhurbaşkanımıza, Afyonkarahisar Valimize, Orman Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çocukları geleceği ve ormanların çoğalması için tüm herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.Kızlarının doğum tarihiyle fidan dikme etkinliğinin aynı tarihe denk gelmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten baba Oğuz Alp Ekşi ise; "Kızımız 11.11.2011 tarihinde saat 11: 11'de doğdu. Böyle güzel bir etkinliğinde aynı tarih ve saate denk gelmesi bizi çok gururlandırdı ve kızım içinde ayriyeten çok güzel bir anı oldu. Bu dünyada çocuklarımızın oyundan daha çok tabletten daha çok temiz bir havaya bir havaya ihtiyaçları var. O yüzden 11 kasımın fidan dikme bayramı olarak belirlenmesi de çok güzel oldu. Tüm herkesi her 11 kasımda fidan dikmeye davet ediyoruz. Geleceğe nefes ol fidan dik diyoruz. Bu etkinlikten dolayı tüm destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.MUHABİR: EREN AYHANFidan dikim etkinliğinden genel, detayFidan diken öğrencilerProtokolün fidan dikimi Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz röpBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras röpÖğrenciler röp20 bin fidan günlerce yanan ormanda toprakla buluştuMUĞLA - Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da 5 bin öğrenciyle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleşti. Yurt genelinde dikilen 11 Milyon fidanın 20 bini günlerce yanan Bayır mahallesinde toprakla buluştu. Geleceğe Nefes Kampanyası ile Türkiye 11 milyon fidana Türkiye'nin çeşitli İl ve ilçelerinde toprakla buluşurken Bodrum'da ise 20 bin fidan 5 bin öğrenci tarafından kısa bir süre de dikildi. Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2019'da saat 11: 11'de başladı. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilmesinin planlandığı etkinlik Muğla ve Bodrum'da da gerçekleştirildi.Bodrum'un Mumcular Bayır Mahallesi'nde günlerce yanan ve binlerce çam ağacının yok olduğu bölge yeniden yeşillenmesi için 20 bin fidan dikimi yapıldı. Geçen 8 Ağustos'ta sabotaja kurban giden ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce fidan dikimine hazır hale getirildi.Bugün yapılan fidan dikimine ilçe genelindeki okullardan 5 bin öğrenci ile kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda görevli katıldı.Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Ara ile yardımcıları, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Aslan da fidan dikimi yapıp can suyu verdi.Bodrum'un yüzde 62'si ormanBodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "İnşallah burayı eski haline getireceğiz. Sadece burada değil, Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği güzel bir kampanya. 11 milyon ağaç gerçekten çok ciddi bir rakam. Dünya'nın en güzel yeri olan Bodrum ve Muğla'yı korumamız lazım. Buranın en güzel tarafı da yeşilliği. Zaten biliyorsunuz Bodrum'un yüzde 62'si orman. Bize emanet edilen bu güzellikleri bizden sonraki nesillere aldığımızdan daha iyi teslim etmemiz lazım."Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bayır'da Ağustos ayında çıkan yangından geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek "Sağ olsunlar Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Şefliğimiz gerekli çalışmaları yapmış, bize alanı hazırlamış. Bugün hep birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikler her 11 Kasım'da devam edecek. 11 Kasım'ın ağaç dikme günü ilan edilmesi son derece önemliydi." şeklinde konuştu.Minik öğrenciler "Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çevremiz ve doğamız için çok güzel bir etkinlik." İfadelerini kullandılar.Etkinlik boyunca 72 hektar alana çoğunluğu çam olmak üzere yaklaşık 20 bin fidan dikildi.