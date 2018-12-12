12 Aralık 2018 Çarşamba 12:50



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:50

Yurt genelinde kar yağışı etkili oldu KARS - Kars'ta kara kış yüzünü göstermeye başladı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışından 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta önceki gün başlayan ve geceden sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, kara yolları ve ve özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda kar temizleme çalışmalarını başlattı. 8 ayı kış olan Kars'ta, kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kente bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresinde bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor. Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor-Iğdır Kara yolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapanırken, iş makineleri yolları, vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü temizleme çalışmalarına başladı. Kuraklık korkusu yaşayan vatandaşlar, erken gelen kar ile sevindi. Meteroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dünden itibaren etkili oluyor. Gece ve bugün sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe tamamen beyazla kaplanırken, kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 6 köy yolu ise kar nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren yolların açılması için il özel idare ve belediyeye ait iş makineleri çalışmalara başladı. Karlar kürünerek belirli bir noktaya toplanırken, iş yerlerini açan esnaflarda kürekle kaldırımları temizledi.Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Bazı çocuklar kardan adam yaptı, bazıları da karla oynadı. Meteoroloji tekrar uyardı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde havanın aralıklı olarak yağışlı, yağışlar Tunceli'nin kuzeyi ve Bingöl'de ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceğini bildirdi. Merkez ayrıca, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklarla yağmur beklendiğini, Bingöl ve Tunceli merkezinde ise öğleden sonra yer yer yoğun yağmur yağışının olacağı tahmin edildiği aktarıldı. Gece sıcaklıklarında düşüş beklendiği de belirtilen merkezin açıklamasında,"Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli saatte 50-70 kilometre esmesi beklenmektedir.Rüzgarların kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de beklenen yer yer yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek sel, ani su baskını, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı tedbirli olunmalıdır"denildi.BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir günlüğüne tatil edildi. Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilerek, engelli ve hamile olanlara bir gün idari izin verildi. 76 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte, kar yağışı sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Bitlis Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, karayolları ve özel idare ekipleri de çalışmalarını sürdürdüler. Öte yandan, yağan karın sulu olması ve çıkan rüzgardan dolayı refüjlerde bulunan ağaçların çoğu kırıldı.ORDU - Ordu'da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden, Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ulaşımda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede kar yağışı etkisini yitirmeden devam ediyor. Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı Kabadüz Belediyesi tarafından yaylada ve mahallelerdeki sokak hayvanları kış şartlarından en az etkilenmeleri için hayvanlara yem ve ekmek veriliyor. Zabıta Amirliği tarafından kuşlara yem verilirken, sokak köpeklerine ise ekmek veriliyor.SİVAS - Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İl genelinde 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta iki gün aranın ardından geceden itibaren kar tekrar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ın çevre illere bağlayan karayollarında da kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışının ardından okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerde Sivas Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerden bazıları;"Valim drift yaparak gittik iyi günler", "Okulumuzun bahçesinde tokyo drift çekiliyor sanırım", "Sayın valim benim boyum 160 ben bu karda önümü göremiyorum", Valim sınıfımıza 8 arkadaş yürüyerek geliyor. Nasıl geldiklerini bir senariste anlatsa 3 sezonluk dizi çıkar. Bilginiz olsun", "Sayın valim bacağıma kadar kar yağmış zaten boyum kısa bata çıka geldim kaybolsam napabilirsiniz ki" yazarak Vali Ayhan'a mesaj attı. Vali Ayhan ise,"Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Okullar sizsiz olmaz. Takip ediyorum, sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz. Allah zihninizi açık eylesin, iyi dersler." diyerek okulların tatil olmayacağını açıkladı. 130 köy yolu ulaşıma kapandı Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 8, Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18, Zara'da ise 20 köy yolunda ulaşım sağlanmıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.ARDAHAN - Ardahan'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Ardahan kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Mevsimin kış olmasına rağmen bahar havası geçiren Ardahan nihayet kar yağışıyla renklendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.YOZGAT - Yozgat'ta gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yozgat'ta vatandaşlar güne kar ile başladı. Öğrenciler okullarına çalışanlarda mesailerine kar yağışı altında gitti. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerle 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizledi. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan Cibuti uyruklu öğrenciler ise kar yağışında öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışına sevindiklerini belirten vatandaşlar ise uzun süre bekledikleri karın geldiğini söylediler.NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte peribacaları yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kapanan peribacaları kar ile birlikte kartpostallık görüntüler verirken bölgeyi ziyarete gelen turistler ise bu anları ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Singapur'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Muhammed Haykal, Kapadokya'da kar yağışıyla birlikte peribacalarının gerçekten çok etkileyici olduğunu ifade ederken kendi ülkesinde böyle bir manzara bulunmadığını ifade etti. Çinli turistler ile Kapadokya bölgesinin kar yağışıyla birlikte çok güzel göründüğünü söyledi.TOKAT - Tokat-Sivas Karayolu'nda kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çamlıbel geçidinde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tırlardan bazıları yolda kaldı. Kayarak yolun tek şeridini ulaşıma kapatan tır ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Kayarak bariyerlere çarpan bir otomobil sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgede sisle birlikte aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.