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Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda.

13.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:17
Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmı bembeyaz. ve 'da 40'ı aşkın köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler de çalışmalara hız verdi. Karla kaplı yollar iş makineleriyle açıldı, sonrasında genişletildi.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa'dan eğlenceli görüntüler yansıdı. Yürüyüş için Uludağ'a çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu. Kimsenin ayak basmadığı kar zemini minder gibi kullanan dağcılar, pehlivanlara taş çıkarttı.
Karadenizliler de kar üstünde eğlendi. Önce horon oynadılar, ardından araçların arkasına bağladıkları leğenlerle kayak keyfini yaşadılar.
(İHA)
Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor

Güneydoğu Anadolu, Erzincan, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA


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