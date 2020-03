Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.Başkent Ankara'da şehrin en yoğun noktaları olan Sıhhiye, Ulus, Kızılay ve Tandoğan meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.Meydanlarda oluşturulan noktalarda, maskeli ve eldivenli polisler görev yaptı. Polisler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikaz etti.Ankara'da gündelik hayatın en kalabalık noktalarını oluşturan 4 meydandaki trafik akışı büyük ölçüde azaldı, vatandaşlar sokağa çıkmama uyarısına büyük ölçüde riayet etti.İstanbulİstanbul'un meydanlarında, cadde ve sokaklarında, sahillerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim.Özellikle hafta sonları insanların akın ettiği meydanlar, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi gibi ünlü caddeler, Bostancı, Üsküdar, Bakırköy sahili gibi gezi alanları ve parklarda en sessiz pazar günü yaşanıyor.Ege hafta sonunu sakin geçirdiEge Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulunuyor.Manisa'da kentin ana noktaları Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül ve İzmir caddelerine çok az sayıda vatandaş ile sürücü çıktı.Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim. Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü.Uşak'ta ise vatandaşların normal günde yoğunluk oluşturduğu İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ata Park bölgesi boş kaldı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez sahilleri ile Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi, Marmaris'te ise Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında da kimsenin olmaması dikkati çekti.Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarında ise sakinlik hakim oldu.Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafının boş kaldı.- Marmara'da meydanlar boşBursa'da binlerce kişinin uğrak noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı da kuşlara kaldı. Şehrin bir diğer önemli noktaları olan Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami ve diğer tarihi mekanlar ise vatandaşların çağrıya sessizliğe büründü.Balıkesir'de de Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı'na sessizlik hakim oldu.Kocaeli'nin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi'nde sakinlik yaşanıyor.Trakya'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldıEdirne'de Selimiye Cami ve civarı, Saraçlar Caddesi, Kırklareli'nde Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Parkı ile İstasyon Caddesi, Tekirdağ'da ise Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı'nın yanı sıra sahil dolgu alanında çok az sayıda kişi bulunuyor.Karadeniz "Evde kaldı"Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini yaşıyor. Cadde ve sokaklara çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor.Samsun'da ise Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.Ordu'da her gün yüzlerce insanı ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi'nde çok az sayıda kişi bulunuyor.Akdeniz'de sahiller boş kaldıAntalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin boş kaldı. Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşadı.Adana'da, kentin işlek noktalarından Ziyapaşa Bulvarı, Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanları ile Merkez Park'ta sakinlik hakim oldu.Mersin'de de Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı önlemlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından boş kaldı. Sahil şeridindeki Atatürk Parkı'nda da az sayıdaki vatandaş polisin uyarısıyla evlerine yönlendirildi.Hatay'ın Antakya ilçesinde de Atatük Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda insan vardı. İskenderun ilçesinde ise polisin tedbirleri doğrultusunda sahil kordonunda geçişlere izin verilmedi.Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa çağrıya uyduDiyarbakır'da hafta sonu yoğun olan merkez Kayapınar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim. Pazar günleri Kayapınar ilçesinde sporseverler ile çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği Kent Meydanı en sakin gününü yaşadı.Gaziantep'te de kentin en işlek caddeleri boşalırken, güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, insanları evde kalmaları konusunda uyarıyor.Şanlıurfa'da da normal günlerde büyük yoğunluğun yaşandığı tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de boş kaldı. Kent genelinde polis ve diğer görevliler ise cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam etti.İç Anadolu'da caddelerde sakinlikKayseri'de her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanlar en sakin günlerini yaşıyor.Eskişehir'de de Doktorlar, İki Eylül Caddesi ve Adalar mevkisi en sakin günlerinden birini yaşadı.Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nın boş kaldı.Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon, caddeleri sessizliğe büründü.Doğu AnadoluVan'da kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı. Hafta sonlarında büyük yoğunluğun yaşandığı Edremit Meydanı ve Van Gölü sahilleri de piknik yasağının başlaması ve vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle boş kaldı.Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.Ağrı'da çağrıya uyan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle en işlek Cumhuriyet, Eski Van ve Erzurum Caddelerini boş bıraktı.Iğdır'da da vatandaşlar yeni tip koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu ve Atatürk Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ile Haydar Aliyev Parkı sessizliğe büründü.

Kaynak: AA