Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Samsun kent merkezinin havadan görüntüleri Boş yollar Kıyı şeridi ve parklar Parktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor.
29.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:49
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Samsun kent merkezinin havadan görüntüleriBoş yollarKıyı şeridi ve parklarParktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Samsun, Güncel