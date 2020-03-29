Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
Aydın-Denizli karayolu Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü İstasyon Meydanı'ndan görüntü Sevgi Yolu'ndan görüntü Parklardan görüntü Boşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve...
29.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:59
Aydın- Denizli karayolu Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntüAtatürk Kent Meydanı'ndan görüntüİstasyon Meydanı'ndan görüntüSevgi Yolu'ndan görüntüParklardan görüntüBoşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Menderes, Denizli, Aydın, Güncel