Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.
29.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:00
Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı. İzmir 'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulunuyor.
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Kaynak: AA