Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" - drone
Diyarbakır'da hafta sonu yoğun olan merkez Kayapınar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim. Pazar günleri Kayapınar ilçesinde sporseverler ile çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği Kent Meydanı en sakin gününü yaşadı.
29.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:01
Diyarbakır 'da hafta sonu yoğun olan merkez Kayapınar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim. Pazar günleri Kayapınar ilçesinde sporseverler ile çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği Kent Meydanı en sakin gününü yaşadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, Sur, Güncel