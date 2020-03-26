Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor
Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
26.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:04
Gaziantep , Malatya ve Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Malatya
Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.
Malatya
Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.
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Kaynak: AA