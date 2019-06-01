Yurt genelinde LGS heyecanı yaşandı

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Yurt genelinde LGS heyecanı yaşandıSimav'da LGS heyecanı 534 öğrenci 3 okulda sınava girdi KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde 534 öğrencinin katıldığı "Liselere Giriş Sınavı" gerçekleştirildi. 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı ve iki bölümde gerçekleştirilen LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'de sona erdi. İkinci oturum 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlandı. Liselere Giriş Sınavının birinci bölümünde sözelden, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden 50 soru, ikinci bölümünde ise sayısaldan Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yer aldı. Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve İbrahim Eren Ortaokulundaki toplam 65 öğretmenin görevlendirildiği 29 salonda yapılan sınavda öğrenciler ter dökerken, velileri de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyiş içinde dualar ederek, Kur'an-ı Kerim okudu. Sınav öncesi duygularını anlatan öğrenci velisi Nesrin Aktay, oğlu Enes'ten daha heyecanlı olduğunu belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundu. Simav Osmanbey Ortaokulu öğrencisi Enes Aktay ise "Sınava gayet hazırım, Simav Fen Lisesine girmeyi istiyorum" dedi. Yemişli Şehit Kenan Karabodur Ortaokulu öğrencisi Nazar Çevik " LGS'ye çok iyi hazırlandım, sayısal ve sözel bölüme konu tekrar ederek çalıştım. LGS'de başarabileceğime inanıyorum, İmam Hatip Lisesine gittikten sonra da üniversiteye çalışacağım" dedi. LGS' sınavına girmek için gelen 14 yaşındaki Meltem Koçyiğit "LGS'ye hazırlık sürecinde sayısal bölüme, denemeler çözerek, öğretmenlerimin verdiği testleri boş vakit buldukça çözerek hazırlandım. Sözel bölüme de aynı şekilde hazırlandım. LGS'de başarılı olacağıma inanıyorum, bunun için çok çabaladım. Yanımda olan aileme ve beni yetiştiren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi. Sınava gireceği salon numarasını belirledikten sonra duygularını dile getiren Sümeyye Başdemir "Kurslar ve ders çalışmalarıyla, test çalışmaları derken yüzdük kuyruğuna geldik, heyecanlı değilim, hedefim Fen Lisesi, inşallah kazanırım" dedi. Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız "İlçemizde 534 ortaokul son sınıf öğrencisi liselere giriş sınavında, 3 okulun toplam 29 salonunda sınava girecekler, 65 öğretmenin gözetiminde, sınav ile ilgili tüm tedbirler alınmış durumda. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. Görevli öğretmen tarafından sınav ile ilgili son uyarılar yapıldıktan sonra, öğrenciler sınav salonlarına alındı. Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz "2019 Liselere Giriş Sınavı için bu tarih itibariyle hazırlıklarımızı tamamladık. 201 öğrenci okulumuzda sınava giriyor, hepsine başarılar diliyorum. Okulumuzda güvenlik önlemlerini aldık, sınıflarımızı hazırladık. Sınav uygulaması için okulumuz ve tüm çevre şartları uygundur, inşallah öğrencilerimiz başarılı olurlar" dedi. Oğlu sınava giren bir öğrenci velisi, Kadir gecesinin ertesi günü oğlu için dua ettiğini ve başarılı olacağını söyledi. Kızı Şule Nur Tanrıkulu'nu sınava getiren anne Gülcan Tanrıkulu "Çocuklarımızın sınavda başarılı olması için mübarek Kadir gecesinin ardından dualarla sınava uğurladık, hepsine rabbim başarılar ve zihin açıklığı versin. Rabbim çocuklarımızın umdukları yerlere yerleşmesini nasip etsin, hepsine de başarılar diliyorum" diye konuştu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karabük'te veliler merakla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi KARABÜK - Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrencilerin velileri merakla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler erken saatlerde okula gelerek içeriye alınmalarını bekledi. Öğrenciler görevliler tarafından yapılan kimlik ve sınav girişi kontrollerinin ardından içeri girdi. Dışarıda bekleyen aileler çocukları ile aynı heyecanı yaşayarak, çocuklarından güzel haber almayı merakla beklediler. Yapılan sınavın ilk oturumunda Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden olmak üzere toplam 50 soru soruldu. İlk oturumun bitmesinin ardından öğrenciler ailelerinin yanına koşarak sınav hakkında bilgi verdiler. Sınavın iyi geçtiğini öğrenen ailelerin mutluluklarını çocuklarına sarılarak gösterdi. İlk oturumdan çıkan öğrenciler sınavın beklediklerinden kolay geçtiğini ifade etti Öğrenciler 40 soruluk sayısal alan testi için ter dökmeye devam etti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı YOZGAT - Yozgat'ta Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşandı. Sınavın yapılacağı okullara gelen öğrenciler içeride, veliler ise dışarıda ter döktü. Yozgat'ta 24 okulda 4 bin 654 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşandı. İki oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu 09.30 ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Yozgat'ta sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgelerini göstererek okula girdi. Sınava girecek öğrenciler kadar onlara eşlik eden velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanlı bir şekilde beklediler. Veliler, Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarına destek oldular. Öte yandan sınavın başlamasına yakın sürede gelen bazı öğrencilerin koşuşturdukları görüldü. Yozgat'ta 558 gözetmenin görev aldığı LGS'de görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları da gözlendi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------LGS'de veliler öğrencilerden daha çok heyecanlandı SAMSUN - TEOG yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sistemi bugün başladı. Öğrencilerden daha heyecanlı olduğu gözlenen veliler dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi. Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci, bu sabah LGS'ye girdi. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek. LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrenciler; 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu oldular. İkinci oturumdaysa öğrenciler; matematik ve fen bilimleri sorularını cevaplayacak. Öğrenciler, sözel bölümde toplam 50 soru, sayısal bölümde ise toplam 40 soru cevapladılar. Öğrenciler sınava girerken, velilerin heyecanı da dikkatlerden kaçmadı. Öğrenciler sınava girdikten veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını beklediler. Çocuklardan daha çok heyecanlı olduklarını söyleyen veliler, sınavın güzel geçmesini dilediler.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Erzurum'da LGS heyecanı Öğrenciler sınavda aileleri okul bahçesinde ter döktü ERZURUM - Erzurum'da LGS heyecanı yaşanıyor. Puanla öğrenci alan liselere girebilmek için öğrenciler sınıfta, aileleri ise okul önlerinde ter döktü. Yapılan kontrollerle sınıflara alınan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlemlenirken, okul önlerinde bekleyen aileleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dua ettiler. Çocuklarının emeklerini alacağı sınavda başarılı olmaları için duada bulunan aileler, "Çocuklar uzun bir dönemdir bu sınava hazırlanıyordu. İnşallah arzu ettikleri okullara gidebilmeleri için başarılı olurlar" diye konuştular. Öğrenciler ise "Bu sınava çok çalıştık. Zor bir sınav olacak. Ama başaracağız" dediler.