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Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 842 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:06Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 842 şüpheli gözaltına alındı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 335 kilogram esrar, 159 kilogram eroin, 5 kilogram skunk, 156 kilogram metamfetamin, 5 kilogram sentetik esrar ve 82 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 141 bin 425 liraya el konuldu, 65 ilde 842 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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