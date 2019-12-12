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Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi

Bir deri rahatsızlığı olan ve yoğun kaşıntılara sebep olan uyuz vakalarında büyük artış gözlemlendi. Uzmanlar, "Salgın var!" diyerek uyarılarda bulunurken ilaçların da tükendiğini belirtti.

12.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:39

Yurt genelinde geçtiğimiz yıllara oranla hastanelere yapılan 'uyuz vakası' başvurularında büyük artış gözlemlendi. Hastalığın salgın haline dönüştüğünü belirten uzmanlar, yapılması gerekenler konusunda vatandaşları uyardı. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var" dedi.

'ten Gökhan Kam'a konuşan Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir" dedi.

"İLAÇ SIKINTISI YAŞANIYOR"

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise hastalıktaki beklenmedik artış dolayısıyla ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi. Gerekli birçok ilacın piyasada olmadığını belirten Sarıalioğlu, "İlaç tedavide tek başına çözüm değil. Kökünü kurutmak gerekiyor. Bunun da başlıca şartı, hijyen. Hasta iyileşse bile, evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeyler kaynar suyla yıkanmazsa uyuz ortadan kalkmaz" dedi.

UYUZ NEDİR?

Uyuz hastalığı, küçük bir akar türünün neden olduğu bir cilt sorunudur. El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olur. Dünya genelinde oldukça yaygın halk sağlığı sorunu olan uyuza mikroskopik bir akar türü olan Sarcoptes scabei neden olur. Böcek benzeri bu akarın deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt yaralarına da neden olabilir. Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılır. Uyuz, sanılanın aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Geceleri yoğun şekilde kaşıntıya neden olan hastalık zamanında tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşturabilir. Uyuz kremi, merhem ve solüsyon ile kısa süre içinde kolayca tedavi edilir.

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Daha çok geceleri görülen şiddetli kaşıntı.

-Genellikle parmak aralarında, dirsek, bilek, bel, kalça, koltuk altında görülen ve sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yaralar ve döküntüler.

-Yaygın şekilde kızarıklık ve döküntüler; baş, yüz, boyun, sırt ve tüm bedende.

-Uyuz bulaşan kişinin cildinde bazen dişi uyuz akarının deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle, minik oyuklar görülebilir.

-Uyuz akarları, genellikle parmaklar arasında, bilekteki deri büklümlerinde, diz, dirsek, penis, göğüs ya da omuz bıçaklarında yaşamını sürdürürler.

Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi

Milliyet, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
DR:Gerçekten de hastalara ilacı yazıyorum fakat malesef piyasada yok. Aile tedavisi yapmak lazım ama ne yapacaz bilemedim. . .
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GARİBAN YOLCU:suriyeden geldi daha neler gelecek bakalım sayın putın
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UYUZ OLUYOM:SURİYELİLER UYUZU GETİRDİ
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CO HART:Ne olacak ülkeye doldurdular ne idüğü belirsiz namertleri uyuzda olur kokar da heryer
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ADINIZI YAZIN:bundan iki ay önce bizede bulaştı iki ay önce bile ilacı zor bulduk
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ALLA ALLA:bu ne yav dikkat edin de millete bulaştırmayın
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YAŞLI KURT:Bak simdi bu ise uyuz oldum laa. Nolcah
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PHARMACY:Kısa süre içinde mi ?? 5 aydır tedavi olan hasta var.
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Sağlık

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