Haberler » Ekonomi » Yurt içi piyasalar sektörel güven endekslerine odaklandı - Ekonomi

Yurt içi piyasalar sektörel güven endekslerine odaklandı

ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla iç dinamiklerin öne çıkacağı yurt içi piyasalarda, bugün açıklanacak sektörel güven endeksleri takip edilecek.

25.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:14 Yurt içi piyasalar sektörel güven endekslerine odaklandı
ABD ve 'da piyasaların tatiline girmesi dolayısıyla iç dinamiklerin öne çıkacağı yurt içi piyasalarda, bugün açıklanacak sektörel güven endeksleri takip edilecek.
ABD'de, dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında dar bant içinde sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak kapanış rekorunu 8.953 puana taşıdı.
Avrupa tarafında, dün Almanya ve İtalya borsasının kapalı olması ve diğer başlıca piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilmesi ile düşük hacimli yatay bir seyir izlendi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin fiyatlamaların artık gücünü kaybetmesi ve batıdaki Noel tatilleri dolayısıyla bugün Asya borsalarında sakin bir görünüm hakim oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.497 dolardan kapanış gerçekleştirdi.
Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 113.153 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Dün yatay seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında sakin seyrini sürdürerek 5,9480 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni hedefin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını vurguladı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri
14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Noel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:32   Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak - Ekonomi
10:29   Hazine için borç üstlenim düzenlemesi - Ekonomi
10:29   İmamoğlu: Kanal, gemilerin yolunu kısaltmıyor ama İstanbulluların yaşamını kısaltıyor - Ekonomi
10:28   Yenilik faaliyetindeki girişimlerin oranı yüzde 36 oldu - Ekonomi
10:23   TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var" - Ekonomi
09:46   Son dakika: İmamoğlu, Kanal İstanbul'un neden yapılmaması gerektiğinin gerekçelerini sıraladı - Ekonomi
09:46   Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:38   Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak - Ekonomi
08:46   Son dakika: Halkbank esnaf kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi yaptı - Ekonomi
22:40   Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
25.12.2019 10:42:09