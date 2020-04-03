Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

03.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:08
Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki üç ayık artış yüzde 3.22'ye çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.61 olarak hesaplandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50 - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ’lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:12: 11. İstişare Kurulu toplantısı Kovid-19 gündemiyle yapıldı - Ticaret Bakanı Pekcan - Ekonomi 11:12: Sanayi kenti Bursa'dan ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi 11:11: Erdemoğlu’ndan dev bağış ve istihdam güvencesi - Ekonomi 11:08: TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı - Ekonomi 11:08: Koronavirüs konut satışlarını vurdu, üretici çareyi "online"da buldu - Ekonomi 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:32: TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu - Ekonomi 10:30: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:00: Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 09:26: Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı - Ekonomi 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber