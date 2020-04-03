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Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50 (2)

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

03.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:32
Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50 (2)
Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki üç ayık artış yüzde 3.22'ye çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.61 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin dört sektörü yurt içi üretici fiyatları yıllık, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10.90, imalatta yüzde 7.79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18.08, su temininde yüzde 5.51 yükseldi.

Ana sanayi grupları fiyatları da yıllık, ara malında yüzde 7.04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11.43, dayanıksız tüketim malında yüzde 13.25, enerjide yüzde 1.53, sermaye malında yüzde 9.99 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.32 azalış, imalatta yüzde 0.91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.99, su temininde yüzde 0.43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2.03, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.76 artış, enerjide yüzde 6.82 azalış, sermaye malında ise yüzde 2.01 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 25.70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1.50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti.

Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 46.19, metal cevherleri yüzde 20.08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 18.08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 22.46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 14.79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3.74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7.71, ana metaller yüzde 3.39, diğer mamul eşyalar yüzde 2.90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Madencilik, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50 (2) - Ekonomi

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