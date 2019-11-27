İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarında Cemil Bayık'la ilgili çarpıcı bilgiye paylaştı. Bakan Soylu, "Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMAT VERDİĞİ BİR KULÜP"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan, "94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplamda 286 yıl ceza aldı. 19'u tutuklandı, 59'u tutuksuz yargılanıyor, 8'i hakkında da yakalama kararı çıktı. Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin Kandil'in açık talimatı, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?" dedi.

"ÇIKMIŞ BİZİM İÇİN İLERİ GERİ KONUŞMUŞ"

Bakan Soylu, Türkiye'nin jandarmalığın da, polisliğin de, insan olmanın da, büyük devlet olmanın da, millet olmanın da kitabını yazdığını belirterek, "Sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yok. Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları, Cemil Bayık'ı, Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler" diye konuştu.

"HDP'NİN İSTİSMAR ETMEDİĞİ ALAN KALMADI"

Bakan Soylu, HDP'nin bugüne kadar istismar etmediği alan kalmadığını, Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu'da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiklerini, şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini istismar ettiklerini belirterek, "Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar? Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil'den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar. Bir tanesinin bile evladının acısını hissetmediler. Kendilerine yakın medya bunu nasıl haberleştiriyor biliyor musunuz? 'Diyarbakır il binası ablukada' diyor" ifadelerini kullandı.

"PKK'YI DAĞLARDAN SİLECEK EKİP, BU EKİP OLMALIDIR"

Soylu, terörle mücadele politikasına değinerek, "Bize kurşun sıkanın ümüğünü sıkarken, okul önlerinden çocuk kaçırıp terörist yapan, sınırın ötesinden küçücük çocukların okuduğu okullara, insanların evlerine havan mermisi atan teröristin ümüğünü sıkarken kimseden izin almak zorunda değiliz. Artık 'teröriste terörist' diyen, teröriste ekmek verene de, destek verene de cevap veren, müdahale eden bir devlet var. İşte sizler, bu ülkenin jandarma teşkilatısınız. Net bir şey söyleyeyim, bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en iyi, en güçlü jandarmalarsınız. Çıtayı en yükseğe çıkarmış jandarmalarsınız. Teknolojik kapasitenizle, beşeri kapasitenizle, operasyonel tecrübenizle en iyiler sizlersiniz. PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır" dedi.

"233 TERÖRİST ADALETE AİLESİNİN İKNASIYLA TESLİM OLDU"

PKK'nın yılda 5 bin 500'ün üzerinde dağlara terörist götürdüğü yılları hatırlatan Soylu, "Belediyelerinden, kurmuş oldukları derneklerinden, sözde radyolarından yaptıkları çağrılarla ve sözde gazetedeki makaleleri ile annelerinden çocukları koparıyorlardı. 2019 yılı için rakam 111. Üç yılda 600'e yakın terörist ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte geldiler adalete teslim oldular. Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem. Üzerinde iyice düşünülmüş, titiz çalışılmış ve PKK'yı psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. Geçen yıl sayı 165 idi, bu yıl dağlardan 233 terörist adalete teslim oldu" diye konuştu.