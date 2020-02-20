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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

20.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:36Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarete Vakıf Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Halil Kırşan, Mehmet Yılmaz ile Ankara Temsilcisi Oğuz Güner'in katıldığı belirtildi.
Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın da katıldığı kaydedilen açıklamada, ziyarette madencilik sektörünün sorunlarının konuşulduğu ve bu yıl içinde yapılması planlanan " Şurası" ile hazırlıkları devam eden "Maden Kanunu" çalışmalarının ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, görüşmede Başkan Önal'ın vakfın Türkiye'deki madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve Bakan Dönmez'in de madencilik sektörünün yanında yer aldıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Fatih Dönmez, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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