Yurt Öğrencileri Yaşlıları Ağırladı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırşehir
Saliha Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini misafir etti.
KYK Kırşehir İl Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, Saliha Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk anlayışıyla Kırşehir Huzurevi sakinlerine yönelik etkinlik düzenledi.
Huzurevinde kalan yaşlıları yurtlarına davet eden öğrenciler, yurda minibüslerle gelen yaşlıları ağırlayarak hoşça vakit geçirmelerini sağladı.
Yaşlılarla gönül bağı kuran öğrenciler, onların anılarını ve tecrübelerini dinledi.
Etkinlikte, diyetisyen Büşra Bıyıklı yaşlılıkta beslenme konulu bir konuşma yaptı.
11 Aralık 2018 Salı 17:17