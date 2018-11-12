Yurt Öğrencilerine Belemedik Tabiat Parkı Gezisi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana
İl Müdürlüğü tarafından Erkek Öğrenci Yurdunda barınan öğrencilere Pozantı
Belemedik Tabiat Parkı gezisi düzenledi.
Geziye katılan KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan
, yurtlarda kalan öğrencilerin tanışmalarını sağlamak ve ara sınav öncesi stres atmaları amacıyla Belemedik gezisini düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Arıkan, "Gençlerimiz bu gezi ile sonbaharda tabiatın güzelliklerini resmetme imkanı bulurken, çektikleri fotoğraflar da ailelerine gösterip anlatacakları birer anı olacaktır" dedi.
Arıkan ve öğrenciler Belemedik Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. - ADANA
Yurtlar Kurumu,Adana
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:48