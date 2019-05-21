YURT Sendikaları İftarda Buluştu

YURT Eğitim Sendikası Genel Başkan yardımcısı Naci EYLEN amaçlarının insanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

YURT Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eyüpoğlu ise amaçlarının daha çok insana ulaşmak ve daha çok sıkıntılara ve sorunlara çözüm olmak için çabaladıklarını söyledi.Yurt Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eyüpoğlu tarafından Gelir idaresinden emekli sendika üyesi Ali Sarıbaş'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü plaket verildi.

Kaynak: Bültenler