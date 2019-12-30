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Yurt yolu kardan kapanan öğrencilerin kar sevinci

Antalya'da geceden beri etkisini sürdüren kar yağışından dolayı bazı yollar ulaşıma kapandı.

30.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:29 Yurt yolu kardan kapanan öğrencilerin kar sevinci
'da geceden beri etkisini sürdüren kar yağışından dolayı bazı yollar ulaşıma kapandı. Kaş'ta bulunan bir okul yolu kapanınca, ortaokul öğrencileri karın keyfini çıkardı. Belediye ekipleri yolu açarken aralarında ilk kez kar görenlerin de olduğu öğrenciler kar topu oynadı, doyasıya eğlendi.

Turizm kenti Antalya'nın yüksek ilçelerine kar yağdı. Kaş ilçesinin bir bölümü, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kaş'ta geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan öğrenciler, sabah geldikleri okuldan yolun kapanması nedeniyle yurtlarına geri dönemedi. Okul ile yurt arasındaki yol kapanınca Kaş Belediye ekipleri bölgeye ulaşarak greyderlerle yolu açtı. Öğrenciler yolun açılmasıyla beraber yurtlarına geri döndü.

İlk kez kar görenler

Antalya'da kar görmeye alışık olmayan çocuklar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı. İlk defa karla tanışan çocuklar, okulun bahçesinde kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Öğrencilerden Sayid Sert, "Kar yağınca çok mutlu olduk, hemen çıktık oyun oynamaya başladık. İlk defa kar görüyoruz, çok güzel oldu her yer bembeyaz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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