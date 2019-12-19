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Yurtbaşı'ndan Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi'nde ilave yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

19.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:55 Yurtbaşı'ndan Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

Mahalle Muhtarı Süleyman Topdemir de isteklerinin kısa sürede yerine getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarına son vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçesi Mahallesi'nde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Şefliği ekiplerince yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Su birikintilerine yol açan durum ilave yağmur suyu hattı ile dere yatağına deşarj edilmeye başlandı. Yapılan çalışma ile aşırı yağışlarda sıkıntı yaşayan haneler koruma altına alındı. Mahalle sakinleri yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

"Taleplerimiz kısa sürede yerine getiriliyor"

Mahalle Muhtarı Süleyman Topdemir, "MASKİ'den memnunuz. Çalışmalar gayet iyi. Yolun altında kalan evlerin önünde su birikintileri oluyordu. MASKİ'ye başvurumuzu iletmemizin ardından hemen çalışmalar yapıldı. Yağmur suları bertaraf edilerek, vatandaşlarımızın evleri koruma altına alındı. Cengiz Başkana hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimiz kısa sürede yerine getiriliyor" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yurtbaşı, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

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