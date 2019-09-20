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Yurtdışı nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt dışı ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yurt dışı". Peki, yurtdışı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı yurt dışı mı yurt dışı mı? Ayrı mı birleşik mi yazılır?

20.09.2019 14:03Yurtdışı nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt dışı ayrı mı bitişik mi yazılır?

Yurt dışı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yurtdışı nasıl yazılır? Yurt dışı mı yurtdışı mı? TDK'ya göre yurt dışı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YURT DIŞI NASIL YAZILIR? AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "yurt dışı" şeklindedir. Bununla birlikte iç, dış, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Örnek olarak ahlak dışı, ceviz içi, ardı sıra ve yurt dışı

1. sıfat Yurt sınırları dışında olan.

2. isim Yurt sınırları dışındaki her yer.

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YURT DIŞI İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yurt dışına çıkmadan önce gideceğin yeri iyice araştırdın mı?

İngilizce öğrenmek için yurt dışına çıkmayı düşünüyorum.

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