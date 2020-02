Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu'nun Almanya temasları

TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Almanya , Hollanda ve Belçika'yı kapsayacak ziyaretlerinin ilk ayağı olan Berlin 'deki temaslarını tamamladı.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın başkanlığını yaptığı heyette AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli bulunuyor.Heyet Berlin'de ilk olarak Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek Almanya'daki Türk toplumunun sorunlarını dinledi.Büyükelçilikte Din Hizmetleri Ataşesi, Aile ve Çalışma, Adalet, Eğitim ve İçişleri Müşavirleri ile de görüşen heyet, burada teknik konularda bilgi aldı.Heyet daha sonra Federal Meclis AB İşleri Komisyonu üyesi Oliver Wittke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Markus Grübel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Uli Grötsch, Yeşiller Partisi Milletvekili Ekin Deligöz ile görüştü."Temaslar verimli geçti"TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, temaslarının sonunda yaptığı açıklamada, Berlin ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyledi.Komisyon olarak Almanya, Hollanda ve Belçika'daki Türk STK'larla görüşeceklerini ve ilgili ülkelerdeki siyasetçilerle de fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Sırakaya, "Bu temaslarımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bir kez daha gözlemleme imkanımız oldu. Yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımız var. Her nerede bir Türk toplumu varsa biz onların sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.Berlin'deki STK temsilcileriyle görüşmelerinde özellikle birinci jenerasyon ile üçüncü jenerasyon arasındaki dinamik sorun farklılıklarını görme imkanı bulduklarını kaydeden Sırakaya, "Birinci neslin sorunları daha farklıyken üçüncü nesil ise hak ihlalleri, aidiyet bilincinin sağlanması gibi sorunları dile getiriyor. Müşavirlerimizden vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları birinci ağızdan dinlemiş olduk. Sorunlarını hızlı çözme konusunda komisyonumuz ile katma değer sağlama gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.Görüşmelerde yerel basının önemine vurgu yapıldığına dikkati çeken Sırakaya, kendilerine iletilen bu ve diğer sorunları komisyonda değerlendirdikten sonra bir rapor halinde TBMM'ye sunacaklarını vurguladı.Sırakaya, Alman siyasetçilerle yapılan görüşmelerde ülkedeki Müslüman topluma yönelik artan ırkçı saldırıları da değerlendirdiklerini ifade ederek, Almanya'da toplumun yüzde 20'sinde ırkçılık konusunun yer edindiğini ve bunların oy tercihlerinin de Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) doğru yöneldiği bilgisini aldıklarını belirtti.CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da Almanya'ya geldiklerinde ırkçılık üzerinden bir siyaset yapıldığını burada gördüğünü, açıkçası bunu beklemediğini ifade etti.Güzelmansur, iki ülke parlamenterleri ve toplumu arasındaki diyaloğun çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bizim kendimizi iyi anlatamadığımızı anladım. Bu komisyonumuzun bu açığı gidereceğine inanıyorum. Sosyal medya üzerinden Türklere ırkçılık kampanyası başlatıldığını müşahede ettik. Şu an komisyonun en önemli maddelerinden birisi bu mesele." dedi.AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise görüşmelerde en önemsediği konunun Alman parlamenterlerin bu komisyonun kurulmuş olmasından ve ziyaretten duydukları memnuniyet olduğunu kaydetti.Geçmiş yıllara göre Almanya'daki Türk toplumunun sorunlarının farklılık gösterdiğine ancak yine de benzer sorunların bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, "Temel sorun, iki ülkenin ortak anlayışla hareket etmeleri. Sürekli sataşarak meydan okuyarak bu işler olmuyor. Türk-Alman ilişkileri çok önemli ilişkiler. Buradaki toplum artık 20 yıl öncesine göre iki ülke ilişkilerine daha çok katkıda bulunacak düzeyde." diye konuştu.MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin de komisyonun Türklerin meseleleri bizzat takip ederek belirli format içerisinde TBMM Genel Kuruluna getirilip çözülmesi noktasında önemli rol oynayacağına inandığını belirtti. Çetin, Almanya'da veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde sıkıntıların yanında buradaki insanların Türkiye'deki işlerinde sıkıntıları bulunduğunu, o nedenle komisyonun hem buradaki sıkıntıların hem de Türkiye'deki sıkıntıların çözümünde çok fayda sağlayacağını vurguladı.İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise 4 farklı partiden milletvekili olarak Almanya'ya geldiklerini ancak parti ayırımı gözetmeksizin vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, "Devletimiz buradaki vatandaşlarımızın yanındadır ve her zaman yanında olacaktır." dedi.Yurt dışındaki toplumun Türkiye'deki siyasi mücadelenin ring alanı olmaktan çıkarılması gerektiğine işaret eden Cinisli, "Buradaki vatadaşlarımız arasındaki bağ o nedenle zayıflıyor. 30 yıl önce ben Avusturya'da yaşadığımda bu sorun yoktu. Bugün maalesef bir ayrışma olmuş bu hoş değil." diye konuştu.Cinisli, Avrupa'da yabancı düşmanlığında en büyük payı Türklerin aldığını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu, temaslarına Köln'de devam edecek.