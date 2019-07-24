Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı

Hem Türk turistler hem de Türkiye'ye gelerek taharet musluğunun pratikliğini keşfeden yabancılar için olumlu bir gelişme yaşandı. ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu geliştirdiklerini duyurdu.

ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYAYA SAHİP

Apple'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü ve müzik endüstrisini dönüştüren "iPod Nano"ya benzetilen sistem 79 dolardan satışa çıktı. Taşınabilir taharet musluğu şarj edilebilen bir bataryaya sahip. Tek bir şarj ile 3 hafta boyunca kullanılabilen sistem içindeki depolama alanı aracılığıyla su püskürtüyor.

Taşınabilir taharet musluğu yatay ya da dikey olarak muhafaza edilebiliyor.

Mikropların bulaşmasını engelleyen bir yapıda geliştirilen Sonny'i geliştiren Box Clever'ın kurucusu Bret Recor, "Amacımız kablosuz bir cihaz geliştirmekti. Kimseye ihtiyaç olmadan bu cihazın çalışmasını istedik. Tek bir butona basınca su çıkıyor. Fakat bunu geliştirirken çok farklı deneme çalışmaları yaptık. Prototipi sürekli denedik ve en rahat kullanımı bulmaya çalıştık" ifadesini kullandı.

Sistem hakkında, "Taharet musluğunun iPod Nano'su" yorumu yapılıyor.