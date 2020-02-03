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Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu

Yurtdışındaki FETÖ'cülerın başlattığı çarpıtma operasyonu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın söylemediği sözleri söylemiş gibi yansıttıkları ortaya çıktı.

03.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:32Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
Yurtdışındaki FETÖ'cülerın başlattığı çarpıtma operasyonu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk 'nın söylemediği sözleri söylemiş gibi yansıttıkları ortaya çıktı.

Cenevre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme toplantısı sırasında Kaymakçı'nın söylemediği sözler yurt dışında yaşayan bazı FETÖ'cüler tarafından çarpıtılarak algı operasyonu başlatıldı. EPİM toplantısındaki tüm konuşmanın metninin webtv.un.org'da bulunmakta. Ayrıca Cumartesi anneleri konusunda da FETÖ/PKK sözcüleri tarafından Kaymakcı'nın söylemediği ifadeleri onun ağzından o söylemiş gibi yazıldığı görülmekte. - ANKARA

Kaymakçı, Güncel

Kaynak: İHA

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