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Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

26.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:42Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı
Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve 'ye başsağlığı diledi.
Yapılan yazılı açıklamada, Heyetin, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğu ve Türk hükümetinin ve halkının acılarının paylaşıldığı ifade edildi.
Deprem nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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