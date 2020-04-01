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Yurtdışındaki Vodafone'lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek

Vodafone, daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan Kırmızı Servisi'nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti.

01.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:11
Yurtdışındaki Vodafone'lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek
Vodafone, daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan Kırmızı Servisi'nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti. Şirketin, yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS atarak Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecek; konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ücretsiz arayabilecek.

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Şirket, daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan Kırmızı Servisi'nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti. Buna göre, yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS atacak ve Vodafone Çağrı Merkezi tarafından ücretsiz olarak aranacaklar. Böylelikle Vodafone aboneleri yurt dışındayken de Vodafone'dan kesintisiz hizmet almaya devam edecek. Yurt dışındaki Vodafone müşterileri ayrıca, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı'na ait 00903122922929 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de ücretsiz arayabilecekler.

Engin Aksoy: "Yurt dışındaki müşterilerimizin de yanındayız"

Tüm dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Devletimizin aldığı tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak biz de tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşmak istediklerinde KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS yollayabiliyor. Biz de onları geri arıyoruz. Ayrıca bu müşterilerimiz, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de ücretsiz arayabiliyor. Bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, SMS, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Yurtdışındaki Vodafone'lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek - Ekonomi

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