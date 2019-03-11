Yurtdışından En Çok Ne Sipariş Ediyoruz?

Türkiye'ye 2018'de 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girdi. Vergi kaybına yol açan bireysel e-ithalat, özellikle elektronik, tekstil, ayakkabı-çanta, oyuncak, hediyelik eşya, değerli takı, altın, pırlanta, küçük araç gereç ve aksesuar sektörlerini etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle gündeme oturan bireysel e-ithalata (online yurtdışı alışveriş) vergi yaptırımı yolda. Posta statüsünde yollanan birçok ticari üründen vergi alınamadığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Bazı ürünler yurtdışında Türkiye'deki muadillerine kıyasla daha ucuz olduğundan vatandaş internetten satın alıyor. Ama yurtdışından bu ürünler mektupmuş gibi gönderildiği için ithalat gibi görünmüyor. Bu durum hem cari açığı olumsuz etkiliyor, hem vergi kaybına yol açıyor, hem de o malın benzerini burada üreten yerli üreticilerimizin zararına oluyor. Yerli üreticinin pazar payı daralıyor. Özellikle yerli elektronik, tekstil, ayakkabı-çanta, oyuncak, hediyelik eşya, küçük araç gereç ve aksesuar sektörleri bundan etkileniyor. Yurtdışı sitelerden değerli takı, altın, pırlanta getirtenler bile var. E-ithalatta vergi düzenlemesi getirilmesi, yerli üreticilerin pazar payını arttırıp güçlenmesini sağlayacaktır. Haksız rekabet kalkarsa söz konusu sektörlerin katma değeri de artar. Yerli üreticimiz de kalkınır" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye 2018'de 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girdi. Bu ürünlerin değeri 3 milyar euro'yu (Yaklaşık 20 milyar TL) aştı. Türkiye'de gümrük vergisi 22 euro'yu aşan alışverişlerde uygulanıyor. Özellikle Çinli firmalar, 100 euro'luk bir ürünü bile 22 euro'dan ucuz gibi gösteriyor.

Kaynak: Bültenler