Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecek (2)
HER ODADA 1 KİŞİ KALACAKKocaeli'de yurtdışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için toplam 2 bin 56 oda kapasiteli 4 öğrenci yurdu boşaltılarak hazırlandı.
17.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:22
HER ODADA 1 KİŞİ KALACAK
Kocaeli 'de yurtdışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için toplam 2 bin 56 oda kapasiteli 4 öğrenci yurdu boşaltılarak hazırlandı. Normal şartlar altında 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan yurtlardaki her odaya 1 kişinin yerleştirileceği öğrenildi. Hazırlanan odaların içerisinde ise tek kullanımlık sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu ve terlik gibi yaşam malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca, karantinadaki kişilerin odalarından çıkmamaları için Kızılay tarafından günde 3 öğün olarak hazırlanan yemek tabakları odalarına götürülecek.
Kaynak: DHA
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