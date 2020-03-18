Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi
Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
18.03.2020 06:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 06:14
Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli 'deki yurtlara yerleştirildi
KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye 'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye 'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi
Etiketler : Yurtlar Kurumu, Türkiye, Kocaeli, Güncel
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